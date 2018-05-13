Koç'tan ortalığı karıştıran rakam!

Ali Koç'un Köln'de yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"FENERBAHÇE'YE YILDIZLAR GELECEK AMA..."

Transfer sorusu üzerine konuşan Ali Koç, "İsim ve mevki olarak konuşmayı doğru bulmuyorum. Finansal Fair-Play durumu, Türk Lirası'nın durumu ve Dünya Kupası var, Dünya Kupası nedeniyle transferler gecikecek. Transferde önceliğimiz eldeki malzeme, piyasası olan kim, kimler kalmalı, kimler gitmeli. Diğer taraftan bu sene üzerinde söylemiyorum, genel olarak söylüyorum Fenerbahçe'ye yıldızlar tabii ki gelecek ama şimdiki gibi değil. Bir sene öncesinde düşünmeye başlayacaksın. Devre arasında planlarını bitireceksin. Kiralamayı devre arasında yapamıyoruz. Kiralamayı da önümüzdeki 2-3 yıl benimsemeliyiz. Kiralama için son dakikaya kadar beklenebilir, Vincent Janssen de olduğu gibi." dedi.

"VINCENT JANSSEN İÇİN 5 MİLYON EURO VERDİK"

Giuliano ve Vincent Janssen'in transfer maliyetleri ve Finansal Fair-Play hakkında bilgi veren Ali Koç, "Finansal Fair-Play konusunda nasıl bir esnekliğimiz veya kısıtlamamız var bilmiyorum. Geçen sene Avrupa'dan elendikten sonra Giuliano ve Janssen geldiği için onlar Finansal Fair-Play'e girmiyor. Onların da girmesiyle nasıl olacak bilmiyorum. Vincent Janssen için hatırı sayılır para verdik, 10 ay kiralamak için 5 milyon euro ödedik." açıklamasını yaptı.

JANSSEN TEPKİLERİ ÜZERİNE ALİ KOÇ DEDİ Kİ...

Ali Koç, Vincent Janssen'in maliyetini açıklamasının ardından salonda tepkilerin ve fısıltıların yükselmesi üzerine "Bu kadar dikkatinizi dağıtacağını bilseydim, söylemezdim. Bu kiralama bedeli, oyuncuya verilen para değil. İyi bir oyuncu, bu tip oyuncuları bizim bulmamız, keşfetmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN FEDA SEZONU BAŞARILI AMA YAPMAYACAĞIZ"

Beşiktaş'ın Feda sezonunun başarılı olduğunu ancak böyle bir fikirlerinin olmadığını söyleyen Ali Koç "Bu sene için şöyle olacak, böyle olacak diyemem. Feda sezonu gibi beklentiler içerisinde olmayacağız. Beşiktaş çok iyi Feda sezonu yaptı ve daha iyi noktaya geldiler. Biz Fenerbahçe olarak her zaman tepeye oynamalıyız. Tepeye oynamak için en yüksek rakamları vermek zorunda değiliz. Günü kurtarmak için iş yapılmamalı. Bunu sadece dışarıdan alacağımız oyuncular için söylemiyorum elimizdeki oyuncuları da değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.