13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:42Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:19Yatsı 21:57
    • 24°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,930 1.68
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Koç'tan ortalığı karıştıran rakam!

»
Koç'tan ortalığı karıştıran rakam!
Fenerbahçe Kulübü'nde başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, Almanya'nın Köln şehrinde yaptığı toplantı sırasında transferle ilgili gelen süre üzerine açıklamalar yaptı.
Koç'tan ortalığı karıştıran rakam! Koç'tan ortalığı karıştıran rakam! Koç'tan ortalığı karıştıran rakam!

 

Ali Koç'un Köln'de yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"FENERBAHÇE'YE YILDIZLAR GELECEK AMA..."

Transfer sorusu üzerine konuşan Ali Koç, "İsim ve mevki olarak konuşmayı doğru bulmuyorum. Finansal Fair-Play durumu, Türk Lirası'nın durumu ve Dünya Kupası var, Dünya Kupası nedeniyle transferler gecikecek. Transferde önceliğimiz eldeki malzeme, piyasası olan kim, kimler kalmalı, kimler gitmeli. Diğer taraftan bu sene üzerinde söylemiyorum, genel olarak söylüyorum Fenerbahçe'ye yıldızlar tabii ki gelecek ama şimdiki gibi değil. Bir sene öncesinde düşünmeye başlayacaksın. Devre arasında planlarını bitireceksin. Kiralamayı devre arasında yapamıyoruz. Kiralamayı da önümüzdeki 2-3 yıl benimsemeliyiz. Kiralama için son dakikaya kadar beklenebilir, Vincent Janssen de olduğu gibi." dedi.

"VINCENT JANSSEN İÇİN 5 MİLYON EURO VERDİK"

Giuliano ve Vincent Janssen'in transfer maliyetleri ve Finansal Fair-Play hakkında bilgi veren Ali Koç, "Finansal Fair-Play konusunda nasıl bir esnekliğimiz veya kısıtlamamız var bilmiyorum. Geçen sene Avrupa'dan elendikten sonra Giuliano ve Janssen geldiği için onlar Finansal Fair-Play'e girmiyor. Onların da girmesiyle nasıl olacak bilmiyorum. Vincent Janssen için hatırı sayılır para verdik, 10 ay kiralamak için 5 milyon euro ödedik." açıklamasını yaptı.

JANSSEN TEPKİLERİ ÜZERİNE ALİ KOÇ DEDİ Kİ...

Ali Koç, Vincent Janssen'in maliyetini açıklamasının ardından salonda tepkilerin ve fısıltıların yükselmesi üzerine "Bu kadar dikkatinizi dağıtacağını bilseydim, söylemezdim. Bu kiralama bedeli, oyuncuya verilen para değil. İyi bir oyuncu, bu tip oyuncuları bizim bulmamız, keşfetmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN FEDA SEZONU BAŞARILI AMA YAPMAYACAĞIZ"

Beşiktaş'ın Feda sezonunun başarılı olduğunu ancak böyle bir fikirlerinin olmadığını söyleyen Ali Koç "Bu sene için şöyle olacak, böyle olacak diyemem. Feda sezonu gibi beklentiler içerisinde olmayacağız. Beşiktaş çok iyi Feda sezonu yaptı ve daha iyi noktaya geldiler. Biz Fenerbahçe olarak her zaman tepeye oynamalıyız. Tepeye oynamak için en yüksek rakamları vermek zorunda değiliz. Günü kurtarmak için iş yapılmamalı. Bunu sadece dışarıdan alacağımız oyuncular için söylemiyorum elimizdeki oyuncuları da değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Koç'tan ortalığı karıştıran rakam!Koç'tan ortalığı karıştıran rakam!Fenerbahçe Kulübü'nde başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, Almanya'nın Köln şehrinde yaptığı toplantı sırasında transferle ilgili gelen süre üzerine açıklamalar yaptı.
Süper Lig'de ortalığı karıştıran iddia!Süper Lig'de ortalığı karıştıran iddia!Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 33. Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından çarpıcı iddialarda bulundu...
Ali Koç'un seçim vaadi salonu coşturdu!Ali Koç'un seçim vaadi salonu coşturdu!Fenerbahçe'de başkan adaylarından Ali Koç, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Kulübümüzün kasasına, belki de bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde, karşılıksız olarak maddi katkı yapıyor olacağız." dedi.
Karar değişti! İstifası kabul edilecekKarar değişti! İstifası kabul edilecekFenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar’a 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetmesi, taşların yerinden oynamasına neden oldu.
Beşiktaş'tan Fener'e gönderme!Beşiktaş'tan Fener'e gönderme!Fenerbahçe'nin kupayı Akhisarspor'a kaptırması hakkında konuşan Beşiktaş yönetimi, "Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var" dedi.
Türkiye'de bir ilk! VAR ile penaltıTürkiye'de bir ilk! VAR ile penaltıErzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki mücadelede Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi ile bir penaltı kararı verildi.
  • UEFA'nın G.Saray kararı! Başkan açıkladı...11 Mayıs 2018 Cuma 18:30
  • Beşiktaş 6 futbolcuya kulüp arıyor!11 Mayıs 2018 Cuma 14:35
  • G.Saray'da Serdar Aziz bilmecesi11 Mayıs 2018 Cuma 14:34
  • Arda Turan için tek çıkar yol: 'Hülle transfer'11 Mayıs 2018 Cuma 14:32
  • Okan Buruk tarihe geçti. 9. isim...11 Mayıs 2018 Cuma 13:41
  • Aziz Yıldırım'ın final kabusu!11 Mayıs 2018 Cuma 13:41
  • Okan Buruk: F.Bahçe bizim 7 katımız...11 Mayıs 2018 Cuma 13:39
  • F.Bahçe'den maç sonu dürüm siparişi!11 Mayıs 2018 Cuma 13:37
  • Arda'nın yaşadığı düşüş İspanyolları şaşırttı11 Mayıs 2018 Cuma 13:37
  • Avrupa'nın 3 devi Cengiz'i resmen istedi11 Mayıs 2018 Cuma 13:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri