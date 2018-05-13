13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:42Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:19Yatsı 21:57
    • 24°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,930 1.68
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

»
FETÖ'nün kritik ismi yakalandı
İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında terör örgütünün kritik ismi yakalandı.
FETÖ'nün kritik ismi yakalandı FETÖ'nün kritik ismi yakalandı FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

 

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan 96 kişi içinde firari olarak aranan örgütün hususi imamlarından İ.S'nin Buca ilçesinde bir evde gizlendiği tespit edildi. 

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 
Gözaltına alınan İ.S'nin eşi ile Buca ilçesinde bir arkadaşının evinde gizlendiği belirtildi. 

Şüphelinin, soruşturmanın dayanağını oluşturan "buluntu flash bellek"i hazırlayanlardan olduğu, flash bellek içinde adına kayıtlı dosyalar bulunduğu iddia edildi.

Operasyon

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 87'si yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamından 2'sinin yurt dışına firar ettiği, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilen 96 zanlının ismine "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün, 2006'da İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığına teslim edildikten sonra üstünü örttüğü öne sürülen "buluntu flash bellek" dosyasından ulaşıldığı ortaya çıkmıştı.

FİŞLEME YAPILMIŞ

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan Akın Öztürk'ün kurduğu "Güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürülen "buluntu flash bellek"te yapılan incelemede, TSK mensuplarının fişlendiği belirlenmişti

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'nün kritik ismi yakalandıFETÖ'nün kritik ismi yakalandıİzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında terör örgütünün kritik ismi yakalandı.
Erdoğan BBC'ye konuştu!Erdoğan BBC'ye konuştu!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Suriye'de gereksiz saldırganlığını eleştirirken, "Trump'ın ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıması büyük bir hata" dedi.
Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması!Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den af için yeni açıklama geldi. Bahçeli, "Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağına inanıyorum" dedi.
Erdoğan'dan çağrı: Gelin birlikte yapalımErdoğan'dan çağrı: Gelin birlikte yapalımCumhurbaşkanı Erdoğan Türk- İngiliz Tatlı Dil Formu'nda konuştu.
Yunan'dan bir skandal hamle daha!Yunan'dan bir skandal hamle daha!Yunanistan’da, ilgili komisyon tarafından geçen Salı günü iltica hakkı tanınan darbeci binbaşı Ahmet Güzel, idari tutuklu bulunduğu Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden büyük bir gizlilikle tahliye edildi.
Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması!Bakan'dan 'emekliye ikramiye' açıklaması!Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini dile getirdi.
  • Hollanda, Türkiye'ye karşı harekete geçti!13 Mayıs 2018 Pazar 14:21
  • Türkiye'yi karıştırma planı!13 Mayıs 2018 Pazar 14:13
  • Erdoğan’ın 4 kriptolu telefonu da dinlendi13 Mayıs 2018 Pazar 10:35
  • Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan net cevap!13 Mayıs 2018 Pazar 10:06
  • CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar13 Mayıs 2018 Pazar 10:05
  • Kriz algısına karşı milli duruş!13 Mayıs 2018 Pazar 09:50
  • Irak'ta seçim krizi büyüyor!13 Mayıs 2018 Pazar 09:20
  • Devlete böyle savaş ilan etmişler13 Mayıs 2018 Pazar 08:59
  • Trump'ın papazının FETÖ bağlantısı deşifre oldu13 Mayıs 2018 Pazar 08:46
  • İşte Abdülhamid Han'ın karakutusunun günlükleri13 Mayıs 2018 Pazar 08:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri