14 Mayıs 2018 Pazartesi27 Şaban 1439
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Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı

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Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobile aldıkları yaşlı çiftin unuttukları, içinde 500 bin lira olan bavulu kendilerine ulaştırdıkları için 10’ar bin lirayla ödüllendirdiğini söyleyen kişilerin yalan olduğu ortaya çıktı.
Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı

 

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobile aldıkları yaşlı çiftin unuttukları, içinde 500 bin lira olan bavulu kendilerine ulaştırdıkları için 10’ar bin lirayla ödüllendirdiğini söyleyen Ercan Şaşıoğlu (32) ve Mehmet Aka’nın (30) yalan söylediği ortaya çıktı.

İşten çıkarılan Şaşıoğlu ve Aka’nın, paralarla poz verdikleri fotoğraflarla önceden hazırladıkları kurguyu sosyal medyadan paylaştıkları, kendilerine ’güvenilir insanlar’ imajı oluşturup, yeni bir iş bulmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Kaş’ın Ova Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinde kasap olarak çalışan Mehmet Aka ve yanındaki Ercan Şaşıoğlu, 6 mayıs günü, disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldı. Bunun üzerine iki arkadaş, iş bulabilmek için kurgu hazırladı. Ardından da kurguyu içi para dolu bir bavul ve ellerindeki para desteleriyle birlikte paylaştı sosyal medya üzerinden paylaştı. Bununla da yetinmeyen iki arkadaş yerel ve ulusal basını arayıp, olayı anlattı. Haber ilçede ve kentte hızla yayıldı.

KURGU YAPTILAR

Kurguya göre Mehmet Aka ve Ercan Şaşıoğlu, dün yolda otostop çeken yaşlı bir çifti otomobile alıp, ilçeye getirdi. Kendilerini otel sahibi olarak tanıtan yaşlı çift, otomobilde bavullarını unuttu. Bir süre sonra bavulu fark eden Aka ve Şaşıoğlu, kendilerine kartvizitlerini veren çifte ulaştı. Çift teşekkür ederek Aka ve Şaşıoğlu’na bavulun içindeki, Kalkan’da sattıkları villanın parası olan 500 bin lirayı gösterdi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen çift Aka ve Şaşıoğlu’nu 10’ar bin lira ile ödüllendirdi.

Bir süre sonra Mehmet Aka ve Ercan Şaşıoğlu’nun yalan söylediği ortaya çıktı. Aynı iş yerinde çalışan Şaşıoğlu ve Aka’nın yeni bir iş bulabilmek umuduyla ’güvenilir insanlar algısı oluşturmaya çalıştığı belirlendi.

’İKİSİ DE DİSİPLİNSİZDİ'

Şaşıoğlu ve Aka’nın çıkarıldığı alışveriş merkezinin sahibi Veli Özdemir "İkisi de iş disiplinine uymuyordu. Daha çok çalışma anında telefonla, sosyal medyayla ilgileniyorlardı. Bu nedenle işlerine son verdim. Başlangıçta ben de ’Acaba doğru mu’ diye düşündüm. Daha sonradan yalan olduğunu anladım. ’Acaba’ diye kafamdaki soru nedeniyle bir şey söyleyemedim" diye konuştu.

'DİKKAT ÇEKMEK İÇİN UYDURDUK’

Kendilerini arayan gazetecilere bu kez olayın yalandan ibaret olduğunu ifade eden Ercan Şaşıoğlu, "İkimiz de aynı iş yerinde çalışıyorduk. 6 Mayıs’ta işten çıkarıldık. Ne yaptığımı bilmiyorum. Kendimize dikkati çekmek için bunu uydurduk. ’Acaba dikkat çekip bir iş bulabilir miyiz’ diye düşündük. Herkesten özür diliyoruz. Elimizdeki para gerçekti, bavuldaki parayı ise internetten indirdik" dedi.

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