Alanyaspor Sivas'ta ligde kalmayı garantiledi

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor ligde kalmayı başardı.
Sivasspor'un gollerini 11. dakikada John Boye ve 56. dakikada penaltıdan Arouna Kone atarken Alanyaspor'un sayılarını 22'de Emre Akbaba ve 86'da Welinton kaydetti.
Bu beraberliğin ardından Demir Grup Sivasspor 49, Aytemiz Alanyaspor 37 puana ulaştı. Aytemiz Alanyaspor son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Boye, Bjarsmyr, Auremir, Ndinga, Saivet, Emre Kılınç, Bifouma, Robinho (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Kone (Dk. 69 Muhammet Demir)
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Barış Başdaş, Welinton, Berkan Emir, Sackey (Dk. 67 Augusto), Maniatis, Villafanez (Dk. 83 Cenk Ahmet Alkılıç), Efecan Karaca (Dk. 73 Wanderson), Emre Akbaba, Douglas
Goller: Dk. 11 Boye, Dk. 56 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 22 Emre Akbaba, Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Sackey, Dk. 55 Welinton, Dk. 55 Maniatis, Dk. 60 Gassama, Dk. 80 Villafanez, Dk. 90 Barış Başdaş, Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 59 Bifouma, Dk. 65 Bjarsmyr, Dk. 90 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)