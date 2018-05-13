Premier Lig'de tarihi skor!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Tottenham ile Leicester City, Wembley'de gol düellosunda nefesleri kesti. 9 golün atıldığı maçta kazanan Tottenham oldu.

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçında Tottenham ile Leicester City karşılaştı. Wembley Stadı'nda oynanan maçta 9 gol çıktı ve kazanan 5-4'lük skorla Tottenham oldu.

Leicester City maçın 4. dakikada Jamie Vardy ile 1-0 öne geçti. Tottenham, 7. dakikada Harry Kane ile durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Riyad Mahrez, 47. dakikasında Kelechi Iheanacho ile goller bulan Leicester City deplasmanda 3-1 öne geçmeyi başardı.

İki farklı geriye düşmesinin ardından toparlanan Tottenham, 49. dakikada Erik Lamela, 53. dakikada Christian Fuchs (kendi kalesine), 60. dakikada yine Erik Lamela ile goller buldu ve 4-3 öne geçmeyi başardı.

Leicester City maçın 73. dakikasında Jamie Vardy'nin golüyle Wembley'de beraberliği yakaladı ve skor 4-4 oldu. Çılgın düelloda arka arkaya sürekli pozisyonlar yaşanırken, 76. dakikada Harry Kane'in golüyle Tottenham 5-4 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca, düellodan galip çıkan taraf Tottenham oldu.

Bu galibiyetin ardından 77 puana ulaşan Tottenham, ligi 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Leicester City ise 49 puanla sezonu 9. sırada bitirdi.