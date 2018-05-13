Trabzonspor Bursa'nın fişini ilk yarıda çekti

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçta Trabzonspor'un gollerini 7. dakikada Dame N'Doye, 20. dakikada Yusuf Yazıcı ve 39. dakikada Olcay Şahan atarken Bursaspor'un tek golünü 43. dakikada Moussa Sow kaydetti.
Trabzonspor'da N'Doye 90. dakikada penaltı vuruşunda kaleci Harun'a takıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 52'ye çıkardı. Bursaspor ise 39 puanda kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Eraltay, Ekong (Dk. 82 Bostock), Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar (Dk. 46 Faty), Shehu, Furkan Soyalp, Emre Taşdemir (Dk. 42 Sinan Bakış), Batalla, Yusuf Erdoğan, Sow
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Mustafa Akbaş, Durica, Novak, Bero, Onazi, Yusuf Yazıcı (Dk. 88 Batuhan Artaslan), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+2 Hüseyin Türkmen), Olcay Şahan (Dk. 79 Sosa), N'Doye
Goller: Dk. 7 N'Doye, Dk. 20 Yusuf Yazıcı, Dk. 39 Olcay Şahan, (Trabzonspor), Dk. 43 Sow (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Olcay Şahan, Dk. 70 Abdülkadir Ömür, Dk. 86 Bero (Trabzonspor), Dk. 33 Shehu, Dk. 74 Faty (Bursaspor)