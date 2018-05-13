14 Mayıs 2018 Pazartesi27 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:55Güneş 05:41Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:20Yatsı 21:58
    • 18°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 101.852 -0.52
  • Altın: 182,678 -0.14
  • Dolar: 4,2953 1.34
  • Euro: 5,1310 1.65

Kudüs'te gergin bekleyiş! Ivanka bölgeye indi

»
Kudüs'te gergin bekleyiş! Ivanka bölgeye indi
Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin yarın işgal altındaki Kudüs'e taşınacak olması şehirdeki gerilimin yükselmesine yol açtı.
Kudüs'te gergin bekleyiş! Ivanka bölgeye indi Kudüs'te gergin bekleyiş! Ivanka bölgeye indi Kudüs'te gergin bekleyiş! Ivanka bölgeye indi

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin yarın işgal altındaki Kudüs'e taşınacak olması şehirdeki gergin havanın artmasına neden oldu. 

ABD'nin elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına artık saatler  kaldı. Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İsrail polisi, ABD'nin Kudüs'teki elçiliğini taşıyacağı binanın bulunduğu cadde ve Doğu Kudüs'teki "Eski Şehir" çevresine ilave ekipler yerleştirdi.

TRUMP'IN KIZI VE DAMADI KUDÜS'E VARDI

Öte yandan ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu ABD heyeti açılış törenine katılmak üzere İsrail'e ulaştı. ABD Başkanı Trump'ın ise törene telekonferans yoluyla katılması bekleniyor.

Yarınki tören öncesi şehirdeki hava oldukça gergin. Filistinlilerin yarın işgal altındaki Doğu Kudüs ve ablukanın sürdüğü Gazze'nin yanı sıra Filistin'in diğer şehirlerinde büyük gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İzmir'de yakalanan terörist her şeyi itiraf etti!İzmir'de yakalanan terörist her şeyi itiraf etti!ABD’nin Irak’ta yakaladığı DEAŞ’lı terörist Saddam el-Cemal’i, Suriye’de 700 sivilin ölümünden sorumlu olan ve İzmir’de gözaltına alınan Kaser el-Haddavi anlattı: “El-Cemal, kardeşimle evli. Bağdadi’den sonra en yetkili kişi, kafa kesen birisiydi”
Irak'ta sandıktan 'İbadi' çıktı!Irak'ta sandıktan 'İbadi' çıktı!Irak'ta dün yapılan genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.
Dünyayı sarsan kilise saldırılarını üstlendiler!Dünyayı sarsan kilise saldırılarını üstlendiler!Endonezya’da 11 kişinin hayatını kaybettiği 3 kiliseye yönelik saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Kudüs'te gergin bekleyiş! Ivanka bölgeye indiKudüs'te gergin bekleyiş! Ivanka bölgeye indiTel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin yarın işgal altındaki Kudüs'e taşınacak olması şehirdeki gerilimin yükselmesine yol açtı.
İran: 'Ruhani halktan özür dilemeli'İran: 'Ruhani halktan özür dilemeli'İran Uzmanlar Meclisi, Ruhani'den "İran Lideri Hamaney'in nükleer anlaşmayla ilgili açıkladığı kırmızı çizgilere riayet etmediği için halktan özür dilemesini" istedi.
İsrail'de alarm! Ordu teyakkuza geçtiİsrail'de alarm! Ordu teyakkuza geçtiİsrail güvenlik güçlerinin, Nekbe'nin 70'inci yıl dönümü ve ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protesto için yarından itibaren düzenlenmesi planlanan gösteriler nedeniyle alarm durumuna geçirildiği bildirildi
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!13 Mayıs 2018 Pazar 08:58
  • Mossad'ın kirli cinayetindeki sır13 Mayıs 2018 Pazar 08:32
  • Rus uçakları Amerika semalarında! Jetler havalandı13 Mayıs 2018 Pazar 07:21
  • Haaretz'den çarpıcı makale: İsrail’in en büyük korkusu...12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:05
  • ‘Türkiye’ korkusu! Kadın ve çocukları silahlandırdılar12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:46
  • Bira şişesine "La İlahe İllallah" yazdılar!12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:20
  • Türk F-35’i ilk uçuşunu yaptı12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:04
  • Arap liderlere yazdığı mektup ortaya çıktı!12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:03
  • Saldırı sonrası Rusya'dan S-300 açıklaması!12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:03
  • Pakistan'dan Amerikalı diplomatlara sınırlama!12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:02
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri