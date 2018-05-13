Dünyayı sarsan kilise saldırılarını üstlendiler!

Endonezya’nın ikinci büyük kenti Surabaya'da bulunan 3 kiliseye intihar saldırısı gerçekleştirilmişti. 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.
İlk olarak Santa Maria Roman Kilisesi hedef alınırken, daha sonra Diponegoro ve Pantekosta kiliselerine saldırı gerçekleştirilmişti. Endonezyalı yetkili Machfud Arifin ilk saldırıda motosiklet kullanıldığını ifade etmiş, bir görgü tanığı ikinci saldırıda ise çocuklu bir kadının kiliseye girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemişti.