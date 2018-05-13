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İzmir'de yakalanan terörist her şeyi itiraf etti!

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İzmir'de yakalanan terörist her şeyi itiraf etti!
ABD’nin Irak’ta yakaladığı DEAŞ’lı terörist Saddam el-Cemal’i, Suriye’de 700 sivilin ölümünden sorumlu olan ve İzmir’de gözaltına alınan Kaser el-Haddavi anlattı: “El-Cemal, kardeşimle evli. Bağdadi’den sonra en yetkili kişi, kafa kesen birisiydi”
İzmir'de yakalanan terörist her şeyi itiraf etti! İzmir'de yakalanan terörist her şeyi itiraf etti! İzmir'de yakalanan terörist her şeyi itiraf etti!


GİRİŞ 13.05.2018 09:34GÜNCELLEME 13.05.2018 09:34

Türk istihbarat birimleri, Irak ve ABD’nin işbirliğiyle terör örgütü DEAŞ’ın elebaşlarından İsmail Alwaan el-Ithawi’yi geçen şubatta Sakarya’da gözaltına aldı. Teröristin Irak’a sınırdışı edilmesiyle, Irak ve ABD’nin operasyonunda DEAŞ elebaşları Saddam el-Cemal, Muhammed el-Kadir, Ömer el-Karbuli ve Essam el-Zevbai de Irak ve Suriye’de yakalandı. Saddam el-Cemal’in, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin sağ kolu ve veliahtı olduğu belirtildi.

El-Cemal’in yakın akrabası olan Kaser el-Haddavi de ABD’nin operasyonundan birkaç gün önce, MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla İzmir’de yakalandı. 14 Aralık 2017’de Suriye’nin Şaidat kasabasında 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında olan ve tutuklanan El-Haddavi’nin ifadesinde Saddam el-Cemal’den şöyle bahsettiği ortaya çıktı: "El-Cemal, kız kardeşimle evli. Deyrizor’un en yetkili komutanı. Kafa kesen birisi. Bağdadi’den sonra en etkin kişi.

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