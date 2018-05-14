Canlı bombalar art arda patladı! Dünya panikte

Endonezya'da Suriye'den dönen bir aile üyelerinin kiliselere düzenlediği intihar saldırılarının üstünden 24 saat geçmeden, bu kez bir polis merkezi hedef alındı.

Olay yerindeki güvenlik kameraları, iki motosikletin en az bir patlamaya yol açtığını gösteriyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'da terör örgütü DAEŞ peş peşe saldırılar düzenledi.

Surabaya kentinde dün kiliseleri hedef alan ve en az 13 kişinin öldüğü intihar saldırılarının ardından, bugün sabah saatlerinde de motorsikletli iki kişi üstündeki bombaları patlattı.

İntihar bombacılarından biri, yerel saatle 08.50'de Sikatan caddesindeki polis merkezinin önünde patlayıcıları infilak ettirdi. Saldırıda birçok polisin yaralandığı bildiriliyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, birbirine yakın hareket eden iki motosikletin polis kontrol noktasında en az bir patlamaya yol açtığını gösteriyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı ilk açıklamada saldırıların korkakça olduğunu söyledi.

Polis Sözcüsü Frans Barung Mangera "Şu anda tüm ayrıntıları veremiyoruz, çünkü hala kurbanların kimliklerini tespit etmeye çalışıyoruz ve olay yerindeki çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bu son saldırının dünkü intihar eylemleriyle ilgili olup olmadığı bilinmiyor.

Dün kiliselere düzenlenen intihar saldırılarında en az 13 kişinin ölümüne neden olan aynı aileden altı intihar saldırganının, Suriye'den ülkeye döndüğü belirtilmişti. Dünkü saldırı dalgasının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Endonezya'nın ikinci büyük kenti Surabaya'da bir anne ve iki kızı bir kilisede kendilerini havaya uçururken, baba ve iki oğlu da iki farklı kiliseyi hedef almıştı.

Emniyet Genel Müdürü Tito Karnavian, saldırganların IŞİD'den ilham alan Cemaah Ansharut Daulah (JAD) örgütüne üye olduklarını belirtti.

Polis, saldırganların Suriye'den geri dönen yüzlerce Endonezyalı arasında olduğunu söyledi. Ailenin Suriye'deki faaliyetleri konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.



AİLE SALDIRIYI NASIL DÜZENLEDİ?

Polis, kimliği Dita Futrianto olarak açıklanın babanın yerel bir JAD hücresinin başında olduğunu söyledi. Futrianto'nun önce eşi Puji Kuswati ve iki kızlarını Diponegoro Endonezya Hristiyan Kilisesi'ne bıraktığını ve biri dokuz, diğeri 12 yaşında olan kız çocuklarının ve annenin üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiklerini açıkladı.

Futrianto'nun daha sonra buradan uzaklaşıp, bomba yüklü aracını bir başka kiliseye sürdüğü, 16 ve 18 yaşlarındaki iki oğlunun da motorsikletlerle bir diğer kiliseyi hedef aldığı belirtildi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, anne Puji Kuswati'nin elindeki iki çantayla içeri girmeye çalıştığını anlattı ve "Birden bir sivile sarıldı ve bomba infilak etti" dedi.

DAHA SONRA NELER YAŞANDI?

Daha sonraysa Surabaya'daki bir apartman dairesinde başka bir bomba patladı ve bu olayda da üç kişi öldü. Polis yetkilileri apartman dairesinde ölenlerin saldırgan olduğunu açıkladı.

Bu patlamanın diğer saldırılarla ilişkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer, diğer kiliseleri hedef alan saldırıların da engellendiğini belirtti.

Polis ayrıca Batı Java Bölgesi'ndeki Cianjur'da JAD üyesi olduğundan şüphelenilen dört kişinin öldürüldüğünü, iki kişinin de tutuklandığını bildirdi.

ENDONEZYA'NIN TERÖR TARİHİ

Son saldırı dalgası, ülkede 10 yıldan uzun süredir düzenlenen en kanlı eylem oldu.

Beş kıtada 40'a yakın ülkede saldırılar düzenleyen katil sürüsü IŞİD, Endonezya'da ilk saldırısını iki yıl önce gerçekleştirmişti. Başkent Cakarta'da dört sivilin patlamalarda öldüğü ve silahlı çatışmanın çıktığı ilk saldırıyı, IŞİD üstlenmişti.

Şubat 2017'de ise hükümet binalarına girmeye çalışan IŞİD teröristleri canlı yayında vurularak öldürüldü. Mayıs ayında ise başkent Cakarta'daki otobüs terminaline yakın noktada patlamalar meydana geldi.

2002'de, El Kaide bağlantılı militanların Bali Adası'ndaki bombalı saldırısında 200'den fazla kişi ölmüştü. Mayıs 2005'te de, Sulawesi Adası'ndaki bombalı saldırılarda 22 kişi ölmüş, bundan altı aydan kısa bir süre sonra da Bali'daki bir intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetmişti.

KÜRESEL TERÖR AĞI

Geçne yıl Suriye ve Irak'tan silinen katil sürüsü IŞİD, buna rağmen 2017 içinde İspanya, İngiltere, ABD, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. Sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat 2017'de yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor