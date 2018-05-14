Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.
Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.
14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.
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