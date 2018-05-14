14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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14 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

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Ankara merkezli soruşturmada, FETÖ ile irtibatları tespit edilen, aktif görevde 25 albayın arasında olduğu 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.
14 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
14 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var 14 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var 14 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi. 
 

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