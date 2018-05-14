Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.
14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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14 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Ankara merkezli soruşturmada, FETÖ ile irtibatları tespit edilen, aktif görevde 25 albayın arasında olduğu 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.
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