Haddini aştı! Resmen halkı tehdit etti

Gezi kalkışmasının oyuncularından provokatör Barış Atay, toplumun sinir uçlarıyla oynayarak toplumu tahrik etmeye devam ediyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terör örgütü yuvalarından temizleyerek halka teslim etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ''Zeytin dalı değil, savaş balatasıdır'' diyerek terör savunuculuğu yapan Atay, bu kez de halkı açık açık tehdit etti.
Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ''torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz'' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!'' dedi.
Terör sevici Atay'ın seçim öncesi giriştiği halkı kışkırtma, tahrik etme çabasına, sosyal medyadan tepki yağdı.
YAVUZ BİNGÖL'E KÜSTAHÇA HAKARET ETTİ, CUMHURİYET GAZETESİ ''TEPKİ'' DİYE VERDİ
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün, "Bu coğrafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdoğan çıksaymış, daha kuvvetli bir coğrafya olurmuş. İran'da, Pakistan'da da onun gibi bir lider olsaydı; Amerika ve İngiltere gibi emperyal güçler bu kadar kolay at oynatamazmış oralarda" sözleri de Atay'ı çıldırttı.
Yine sosyal medya hesabından Yavuz Bingöl ile ilgili ''gördüğüm yerde yüzüne tükürmek şart oldu'' gibi küstahça hakaret eden Atay'ın sözlerini, Cumhuriyet Gazetesi ''Oyuncu Atay'dan Yavuz Bingöl'e tepki'' diye verdi.
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Haddini aştı! Resmen halkı tehdit etti
Gezi kalkışmasının oyuncularından provokatör Barış Atay, toplumun sinir uçlarıyla oynayarak toplumu tahrik etmeye devam ediyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terör örgütü yuvalarından temizleyerek halka teslim etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ''Zeytin dalı değil, savaş balatasıdır'' diyerek terör savunuculuğu yapan Atay, bu kez de halkı açık açık tehdit etti.
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