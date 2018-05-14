AK Parti'den sert 'Adil Öksüz' cevabı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Koray Aydın'ın, "Adil Öksüz'ü seçimden önce yakaladık diyecekler' sözlerine yanıt vererek, "Böyle şeylere prim verir mi? Böyle komple teorilerine prim verir mi? Abes ile iştigal." diye konuştu

Katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevaplandıran AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İyi Parti'li Koray Aydın'ın, "Adil Öksüz'ü seçimden önce yakaladık diyecekler' sözlerine cevap verdi. Ünal, "Yıllardan beridir, 20 yıldan beri... Seçmen davranışını belirleyen değişkenler nelerdir? Kamuoyu araştırmaları ile seçim sonucu analizi. Bu milletin terazisi çok sağlam, hiç şaşmıyor. Seçmen artık rasyonel tercih modeline göre oy veriyor. Oy verme davranışında rasyonel tercih öne çıkıyor. Seçmen hepimizi izliyor, konuşmalarımıza bakıyor. Toplumun merkezini oluşturan ana kitle takip ediyor, bakıyor. Böyle şeylere prim verir mi? Böyle komple teorilerine prim verir mi? Abes ile iştigal."ifadelerini kullandı.



Ünal'a sorulan sorular ve yanıtları özetle şöyle:

Milletvekili aday adayları nasıl değerlendiriliyor?

Aday adayları başvuru sırasında gerekli evrakları sunarken bu evraklar arasında kişinin herhangi bir devletin kayıtlarında bir terör örgütü, FETÖ ya da benzer bir yapıyla hiçbir düzeyde iltisakı olmadığına dair belge bulunuyor. O yüzden burada tamemen 2007’de, 2011’de hangi kriterler uygulandıysa o kriterler uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liste mesajı...

2011’de yaklaşık 167 kişi değişti, 7 Haziran ve 1 Kasım’da da 170 kişinin üzerinde değişiklik oldu. Üst kurul neye bakacak, temayül sonuçlarına bakacak. Mevcut milletvekillerinin Meclis performansına bakacak. Devamlılığına, komisyonlara katılımına, kendi ilinde yerel siyasete ne kadar katkı sunmuş, seçim bölgesinin memnuniyetine bakacak. Bütün bunları üst kurul değerlendirecek ve hem mevcut milletvekilleri hem de yeni adaylar değerlendirilecek. Bizim siyasetimiz biraz da bayrak yarışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız DEİK toplantısında da açıkladı, iş adamlarımıza ‘Sizin aranızdan da ekonomi ile ilgili bakanlar çıkacak’ dedi. İş dünyasından, konusuna hakim insanlar da yeni sistem de bakan olabilecek. Meclis Başkanı şu mu olacak bu mu olacak konusu ise konuşulmadı.

AK Parti’nin resmen yaptırdığı anket var mı? Anketleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz parti olarak her zaman sayısal olanla değil siyasal olanla ilgileniyoruz. Sayısal olana takılırsanız siyasal olanı ihmal etmiş olursunuz. Son dönemde kamuoyu araştırmaları yaptırıyoruz ama daha çok seçmen algı haritasına yönelik araştırma yaptırıyoruz. Seçmen günlük yaşanan olayları, farklı kesimlerin taleplerini nasıl değerlendiriyor… Sorun alanlarını görüyoruz. İlgili bakanlığa diyoruz ki bununla ilgili bir çalışma hazırlayın. 16 yıldan beri AK Parti’nin bütün seçimleri nasıl kazandığını zannediyorlar. AK Parti dersine çalışıyor, toplumsal sorun alanlarını tespit ediyor. AK Parti bugünü ve geleceği doğru okuyor ve doğru değerlendiriyor.

Ortak miting yapılacak mı?

Henüz biz mitinglerimizi planlamadık. Neden gerçekleştirilmedi, çünkü zaten sürekli sahadayız. Cumhurbaşkanımız son İstanbul ve İzmir kongreleriyle birlikte aslında 51 ilde miting yaptı. Mesela Diyarbakır’da 80 bin kişinin üzerindeydi. Dolayısıyla biz zaten sürekli sahadayız. Önümüzdeki Ramazan ayında, Ramazan’ın sükunetine de uygun davranmak gerekiyor. Biz gürültülü bir seçim kampanyası düşünmüyoruz. Seçim bölgelerinde vatandaşlarımızla birlikte olmak istiyoruz. Çok şatafatlı, gürültülü, çevreye rahatsızlık veren bir kampanya değil, Ramazan’ın ruhuna uygun, insanları dinleyerek, sahada daha çok bunu yapacağız.

BBP’den kaç milletvekili adayı olacak?

BBP ile sayı konuşmadık. Bu ne bize ne BBP’ye yakışmaz. Otururuz seçim bölgelerine bakarız. Onlar bir çalışma yapacaklar, tamamladılar zannedersem. Onlar çalışmalarını bize verecekler, biz de adayları değerlendireceğiz ama şu kadar mı olsun bu kadar mı olsun diye bir görüşme olmadı.



Koray Aydın'ın Adil Öksüz iddiası



Yıllardan beridir, 20 yıldan beri... Seçmen davranışını belirleyen değişkenler nelerdir? Kamuoyu araştırmaları ile seçim sonucu analizi. Bu milletin terazisi çok sağlam, hiç şaşmıyor. Seçmen artık rasyonel tercih modeline göre oy veriyor. Oy verme davranışında rasyonel tercih öne çıkıyor. Seçmen hepimizi izliyor, konuşmalarımıza bakıyor. Toplumun merkezini oluşturan ana kitle takip ediyor, bakıyor. Böyle şeylere prim verir mi? Böyle komple teorilerine prim verir mi? Abes ile iştigal.