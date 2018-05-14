Beypazarı ilçesi Bankalar Caddesi’nde 24 Haziran seçimleri için kurulan Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, sabaha karşı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, Olay Yeri İnceleme ekipleri güvenlik çemberine aldıkları bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.
14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
- Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirliye 5 taksit imkanı6 yaşındaki çocuğu kaçırıp, fidye istediler7 kadını da aynı vaatle kandırdı!100 yıllık makinesiyle 65 yıldır şapka üretiyorYapay zeka toplantısına Türkiye damga vurdu!İsrail'den 'Doğu Kudüs' hamlesi!Şimşek'ten 'kambiyo rejimi' açıklaması!F.Bahçe taraftarına büyük müjde! Şifresiz...İsrail'e ait İHA düştü!Kriptolu mesaj arşivi bulundu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:55 Güneş 05:41 Öğle 13:06 İkindi 17:00 Akşam 20:20 Yatsı 21:58
- 25°C Adana
- 21°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 20°C Ankara
- 24°C Antalya
- 14°C Artvin
- 23°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 102.588 0.72
- Altın: 183,544 0.34
- Dolar: 4,3215 0.61
- Euro: 5,1792 0.94
AK Parti Seçim Merkezi’ne silahlı saldırı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yapay zeka toplantısına Türkiye damga vurdu!47 ülkeden oluşan Avrupa Konseyi’nin yapay zekâ için kurduğu gruba Türklerin gündeme getirdiği konu damga vurdu.
Kriptolu mesaj arşivi bulunduFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme ağı "Falcon" mesajlarının saklanmasına yönelik şifreyle giriş yapılan özel not defteri uygulaması geliştirdiği belirlendi.
Türkiye'den ABD'ye: Büyük bir hata!TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "(ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı) ABD Başkanı'nın bu yanlış haraketi makes bulmayacaktır. Sayın Başkan'ın büyük hatasıdır. Neticeye gidemeyeceklerdir."
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorumSONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, son dönemde yayınlanan anketlere kendisinin de inanmadığını söyledi.
Haddini aştı! Resmen halkı tehdit ettiGezi provokatörü Barış Atay, sosyal medya paylaşımlarıyla provokasyonlarına devam ediyor. Her defasında teröristlere methiyeler düzen Barış Atay, bu kez de halkı tehdit edecek kadar haddini aştı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp, fidye istediler
- 7 kadını da aynı vaatle kandırdı!
- Gökyüzünden düştü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı
- Bingöl: Bir tek Erdoğan uğraşıyor, kıymetini bilin
- Görüntüleri sızdırmıştı! Başı büyük dertte
- Pantolonda yarasa! AVM için karar çıktı
- Youtuber'a suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
- Canan Karatay'dan şaşırtan açıklama
- Mehmed Niyazi Özdemir vefat etti
- Cami ve minaresini böyle yıktılar!
- Ebru Gündeş yeni albümü için 950 bin TL harcadı
- Kayıp kadının denizde cesedi bulundu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.