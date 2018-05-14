Fenerbahçe Doğuş’un da şampiyonluk mücadelesi vereceği EuroLeague Final-Four maçları beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.
Final Four ne zaman oynanacak?
Euroleague dörtlü final bu sene Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak. Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Mücadele 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak. Rus takımı CSKA Moskova ile İspanyol devi Real Madrid arasındaki basketbol maçı ise aynı gün Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un Zalgiris ile karşılaşacağı ilk maçlar 18 Mayıs tarihinde oynanacak ve 20 Mayıs'ta üçüncülük ile final maçı heyecanı yaşanacak.
14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
- Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirliye 5 taksit imkanı6 yaşındaki çocuğu kaçırıp, fidye istediler7 kadını da aynı vaatle kandırdı!100 yıllık makinesiyle 65 yıldır şapka üretiyorYapay zeka toplantısına Türkiye damga vurdu!İsrail'den 'Doğu Kudüs' hamlesi!Şimşek'ten 'kambiyo rejimi' açıklaması!F.Bahçe taraftarına büyük müjde! Şifresiz...İsrail'e ait İHA düştü!Kriptolu mesaj arşivi bulundu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:55 Güneş 05:41 Öğle 13:06 İkindi 17:00 Akşam 20:20 Yatsı 21:58
- 25°C Adana
- 21°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 20°C Ankara
- 24°C Antalya
- 14°C Artvin
- 23°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 102.588 0.72
- Altın: 183,544 0.34
- Dolar: 4,3215 0.61
- Euro: 5,1792 0.94
F.Bahçe taraftarına büyük müjde! Şifresiz...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
F.Bahçe taraftarına büyük müjde! Şifresiz...Fenerbahçe Doğuş’un da şampiyonluk mücadelesi vereceği EuroLeague Final-Four maçları beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.
Konyalı spiker Mustafa Durmuş hüngür hüngür ağladıSpor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yenmesiyle Atiker Konyaspor'un ligde kalması kesinleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.
Mancini ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...Rus ekibi Zenit, Roberto Mancini'yle yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Muhammed Salah ödüle doymuyor!Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, bu sezon üçüncü kez Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp, fidye istediler
- 7 kadını da aynı vaatle kandırdı!
- Gökyüzünden düştü! Vatandaşlar büyük panik yaşadı
- Bingöl: Bir tek Erdoğan uğraşıyor, kıymetini bilin
- Görüntüleri sızdırmıştı! Başı büyük dertte
- Pantolonda yarasa! AVM için karar çıktı
- Youtuber'a suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
- Canan Karatay'dan şaşırtan açıklama
- Mehmed Niyazi Özdemir vefat etti
- Cami ve minaresini böyle yıktılar!
- Ebru Gündeş yeni albümü için 950 bin TL harcadı
- Kayıp kadının denizde cesedi bulundu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.