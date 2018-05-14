14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Kalleş saldırı! Yaralı askerler var

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Şırnak’ın İdil ilçesi Haberli köyü kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1’i ağır 2 asker yaralandı.
Kalleş saldırı! Yaralı askerler var
Kalleş saldırı! Yaralı askerler var Kalleş saldırı! Yaralı askerler var Kalleş saldırı! Yaralı askerler var

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada iki asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Haberli Jandarma Karakolu ekiplerine sabah saatlerinde yol arama faaliyeti yürüttükleri sırada PKK'lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

Saldırıya jandarma ekiplerince anında karşılık verildi. Çıkan çatışmada biri ağır iki asker yaralandı. 

Yaralı askerler askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı asker buradaki müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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