İsrail askerleri ateş açtı: 52 şehit!

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği bugün Kudüs'e taşınıyor. İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 52 Filistinliyi şehit etti.

20.05: Kuveyt, Gazze'deki şiddet olayları üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

19.50: Suudi Arabistan ve Mısır, İsrail'in yaptığı katliamı kınadıklarını açıkladı.

18.55: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 52'ye yükselirken, 1750 kişinin de yaralandığı açıklandı.

16.40: ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'teki elçilik binasının açıldığı anlarda Twitter'dan açıklama yaparak "İsrail için büyük gün. Tebrikler!"dedi.

16.15: Filistin Kurtuluş Örgütü, ülke genelinde "genel grev" ilan etti.

15.40: Filistin Hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü katliamı durdurmasını istedi. Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam hükümetleri ile dost ülkelere Gazze’de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her tür çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada, İsrail’in katliamlarının durdurulması için tüm dünyanın gecikmeksizin devreye girmesi ve Filistin halkına uluslararası toplum tarafından koruma sağlanması çağrısı yapıldı.

14.40: İsrail sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden 9 basın mensubunun gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi. Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip etmek amacıyla bölgedeki basın mensuplarından 9 gazetecinin İsrail kurşunuyla yaralandığı ifade edildi.

14.20: İsrail ordusu Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) göz yaşartıcı gaz atıyor.

13:52: Gazze'deki gösterilerde şehit edilen Filistinli sayısı 18'e yükseldi.

13.18: Gazze'deki gösterilerde şehit edilen Filistinli sayısı 7'ye yükseldi

12.25: Anadolu Ajansı (AA) İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahale ettiğini açıkladı. İsrail askerlerinin açtığı ateşte 2 Filistinli şehit olurken, 165 Filistinli de gerçek mermiyle yaralandı.

11.35: Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’da İsrail’in kuruluşunun 70. yılını kutlayan İsraillilere karşı, işgal altındaki Filistinliler başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış durumda olan milyonlarca Filistinli #Nakba70 etiketiyle karşı bir kampanya başlattı. İsraillilerin #Israel70 hashtagine karşı dünya genelinde Filistinlilerin başlattığı #Nakba70 etiketi üzerinden ABD ve İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ihlal ve dayatmalara karşı tepki yağdı.

11.14: Arap Birliği, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili çarşamba günü olağanüstü toplanma kararı aldı.

11.05: Uluslararası haber ajansları, İsrail-Gazze sınırında protesto gösterilerinin başladığını açıkladı.

11.00: Yarım asırdır işgal altındaki Kudüs bugün tarihinin en zor günlerinden birini yaşayacak. Filistinlilerin Nekbe olarak andıkları günde Kudüs’e taşınacak ABD Büyükelçiliği’nin açılışıyla şehirdeki işgal yeni bir boyut kazanacak. Girişim, başta Kudüs ve Filistin’in diğer şehirlerinde olmak üzere dünya genelinde 46 ülkede protesto edilecek.

10.50: ABD Başkanı Donald Trump’ın törende video bağlantısıyla bir konuşma yapması bekleniyor. Ivanka Trump ve Jared Kushner’in dışında, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da törene katılacak. Kushner daha sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahuile bir görüşme yapacak.

Avrupa Birliği, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına itiraz etmişti ve çoğu AB ülkesinin büyükelçisi törene katılmayacak. Ancak, AB içinde de çatlaklar var. Çok sayıda yabancı diplomatın törene katılacağı ve bunlar arasında, AB’nin bu konuda bir ortak açıklama yapmasını engellediği belirtilen Macaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti temsilcilerinin de bulunduğu kaydediliyor.

Trump’ın açıklamasından sonra kendi büyükelçiliklerini de Kudüs’e taşıma kararı alan Guetamala ve Paraguay devlet başkanları da törende yer alacak.

10.37: İsrail'in Haaretz gazetesi, dün akşam gerçekleşen büyükelçilik açılış galasına Ivanka Trump ve Jared Kushner'le birlikte 32 ülkenin temsilcilerinin katıldığını bildirdi. ABD'nin bu kararını 120'den fazla ülke kınamıştı.

Açılışa katılacak ülkeler şöyle: Angola, Arnavutluk, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia.

09.45: İsrail Gazze sınırında büyük gösterilerinin düzenlenmesinin istemeyen İsrail ordusu harekete geçti. İsrail basını, ordu güçlerinin Filistinlilerin sınıra yaklaşmaması konusunda havadan uyarı broşürleri attığını yazdı.

09.22: Gazze'nin Han Yunus kentindeki esnaf, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını protesto etmek ve düzenlenecek gösterilere katılmak üzere iş yerlerinin kepenklerini kapattı.

09.18: Açılışın yapılacağı günün sabahında Filistinli binlerce Müslüman, İsrail-Gazze sınırına doğru yürüyüşe geçti.

BÜYÜK GÖSTERİLER DÜZENLENECEK

Bugünkü tören öncesi şehirdeki hava oldukça gergin. Filistinlilerin yarın işgal altındaki Doğu Kudüs ve ablukanın sürdüğü Gazze'nin yanı sıra Filistin'in diğer şehirlerinde büyük gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

BÜYÜKELÇİLİĞİ KIZI VE DAMADI AÇACAK

ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu ABD heyeti açılış törenine katılmak üzere dün İsrail'e ulaştı. Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı. ABD Başkanı Trump'ın ise törene telekonferans yoluyla katılması bekleniyor.

120 ÜLKE BU KARAR TEPKİ GÖSTERDİ

ABD bugün, 120'den fazla ülkenin kınama kararına rağmen İsrail Elçiliği'ni egemenliği tartışmalı Kudüs'e taşıyor. ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Müslümanlar kadar Hristiyan ve Yahudilerin en kutsal mekânlarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün batısı 1948'de İsrail tarafından ele geçirildi. Filistinlilerin çoğunlukta olduğu Doğu Kudüs ise 1967'den beri İsrail işgalinde bulunuyor. Bu nedenle Doğu Kudüs, Filistin davasının kalbi niteliğinde. İsrail ise 1980'de aldığı tek taraflı bir kararla doğusuyla batısıyla Kudüs'ü "İsrail'in birleşik başkenti" ilan etti. Buna karşılık BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 1980'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı kabul etti. ABD Kongresi bu kararı 1990'lı yıllarda tanıdı ancak Donald Trump'a kadar hiçbir başkan Tel Aviv'deki büyükelçiliği taşımaya yanaşmadı.

KONSOLOSLUK ELÇİLİK OLDU

Eski kente hâkim konumdaki bir tepede bulunan yeni ABD büyükelçiliği, düne kadar konsolosluk binasıydı. Yaşlı Rus göçmenler için bakımevine dönüştürülen Diplomat Oteli yakınlarındaki binanın çevresindeki arsalar güvenlik gerekçesiyle boş tutuluyor. İşlerinin açılacağını ümit eden bölge esnafı taşınmadan memnun. Başkan Trump, Twitter'da, "Bu hafta Amerikan Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak. Herkesi tebrik ederim" mesajını paylaştı.