14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:55Güneş 05:41Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:20Yatsı 21:58
    • 25°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 102.816 0.95
  • Altın: 183,420 0.27
  • Dolar: 4,3201 0.58
  • Euro: 5,1764 0.88

Kudüs'ün dramını 5 dilde anlattılar!

»
Kudüs'ün dramını 5 dilde anlattılar!
AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun girişimiyle İngilizce olarak hazırlanan "Don't Cry Jerusalem" adlı şarkı, sosyal medya sitelerinde yayımlanmaya başladı.
Kudüs'ün dramını 5 dilde anlattılar! Kudüs'ün dramını 5 dilde anlattılar! Kudüs'ün dramını 5 dilde anlattılar!

Kudüs meselesini bu kez de müzik aracılığıyla anlatmayı hedefleyen ve İngilizce hazırlanan şarkı, Türkçe, Arapça, Farsça ve Urduca alt yazılı klibiyle dünyaya Kudüs'teki dramı haykıracak.

Sözlerini Turgay Evren'in yazdığı, Ek'rem isimli sanatçının seslendirdiği şarkının klibiyle, İsrail'in Kudüs'e yaşattığı zulüm de gözler önüne seriliyor. 

Şarkının klibinin, ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı üzerine ABD Büyükelçiliği'nin kente taşındığı gün yayımlanması da dünya gündeminin dikkatini yeniden bölgeye yoğunlaştırıyor. 

Böylece şarkıyla tarihinin en zor günlerinden birini yaşamaya hazırlanan Filistin'in kalbi Kudüs'te yaşanan sorunların yeniden dünyanın gündeminde yer alması amaçlanıyor. 

"Orta Doğu'da yanan bu ateşin sebebi İsrail'in kirli politikaları"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aziz Babuşcu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını deklare etmesinin, Müslümanların ortak sevdasına yapılan bir saldırı olduğunu belirtti. 

Babuşcu, hiçbir zaman Müslüman coğrafyalarının bu kararı kabul etmediğini, tanımadığını belirterek, Trump'ın bu tavrını şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi. 

Kudüs'ün Hz. Ömer'e teslim edildiği 1380'den bu tarafa, bütün dinlerin hür yaşadığı bir Müslüman şehri olduğuna ve tüm dünyanın da bunu böyle bildiğine işaret eden Babuşcu, şunları anlattı: "Orada İsrail'in uydu devlet olarak kurdurulması, sonrasında işgaliyle Kudüs ve tüm Filistin maalesef acının, gözyaşının, dramın yaşandığı bir coğrafya haline geldi. Orta Doğu'da yanan bu ateşin sebebi de İsrail'in kirli politikalarıydı. Amerika din kisvesi giydirdiği terör örgütleriyle İslam'a yaptığı saldırılar gibi Yahudi kisvesi giydirdiği kararlarıyla da bizzat Yahudilere ve Yahudiliğe zarar vermekte, tehdit oluşturmakta. Fakat biz buradan hareketle diyoruz ki herkes bilmelidir ki Kudüs İslam'ın mübarek bir beldesidir, Müslümanların sevdası, ortak kaderi, derdidir. İnsanlığın ve aynı zamanda Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu karara tepkimizi ifade etmek anlamında Kudüs'ün bu dramını, oradaki Müslümanların karşı karşıya kaldığı zulmü tüm dünyaya haykıracak, dünyaya yeniden duyuracak bir çalışma yaptık."

"Kudüs'ün asla teslim olmayacağını dünyaya haykırıyoruz"

Aziz Babuşcu, "Büyükelçiliğin açılma programı gerçekleşirken, biz de dünyaya Kudüs'ün asla teslim olmayacağını, bir gün mutlaka Müslümanların dirileceğini, Kudüs'e sahip çıkacağını, Kudüs'ün ağlamaması gerektiğini şarkımızla haykırmış olacağız." diyerek, tüm sosyal paylaşım mecralarında çalışma yaparak şarkıyı dünyaya duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

Müslümanlar için çok önemli bir yeri olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in de yaklaştığını hatırlatan Babuşcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Şüphesiz bizim açımızdan ramazan, çok farklı bir atmosferin tüm Müslüman coğrafyaları kapsadığı, kucakladığı bir rahmet ayıdır. Kudüs de elbette ramazanda rahmetle kuşatılacak olan bir şehirdir. Belki Müslümanların bu vesileyle ramazanın bu rahmet ikliminde başlarını iki ellerinin arasına alarak bir kere daha düşünürler. İsrail'in ya da Amerika'nın bu pervasız kararları, Müslümanların kendi arasındaki çelişki ve kavgaları, birlik olamamaları, ümmet bilincini kaybetmiş olmalarından kaynaklanıyor."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kudüs'ün dramını 5 dilde anlattılar!Kudüs'ün dramını 5 dilde anlattılar!AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun girişimiyle İngilizce olarak hazırlanan "Don't Cry Jerusalem" adlı şarkı, sosyal medya sitelerinde yayımlanmaya başladı.
Saldırı son anda engellendiSaldırı son anda engellendiİngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna saldırmak isteyen terör örgütü PKK yandaşlarına İngiliz polisi müdahale etti.
Meclis'e milyonluk fatura ödeten CHP'li yine adayMeclis'e milyonluk fatura ödeten CHP'li yine adayMeclis'e milyon liralık telefon faturası ödeten Elif Doğan Türkmen, yeni dönemde CHP'den aday adayı oldu.
69 yaşındaki internet kafeciden küçük kıza taciz!69 yaşındaki internet kafeciden küçük kıza taciz!Erzurum'da 14 yaşındaki kız çocuğu ödevinin çıktısını almak için gittiği internet kafede tacize uğradı.
Türkiye için yeni tarihi dönemeç: 24 Haziran!Türkiye için yeni tarihi dönemeç: 24 Haziran!14 Mayıs 1950'de demokratik usullerle yapılan ilk seçim sonrası Türkiye, yeni tarihi dönemecini 24 Haziran Seçimleri'nde yaşayacak.
Kalleş saldırı! Yaralı askerler varKalleş saldırı! Yaralı askerler varŞırnak’ın İdil ilçesi Haberli köyü kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1’i ağır 2 asker yaralandı.
  • En uzun orucu o ülke tutacak!14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:39
  • Yapay zeka toplantısına Türkiye damga vurdu!14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:13
  • Kriptolu mesaj arşivi bulundu14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:10
  • Türkiye'den ABD'ye: Büyük bir hata!14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:09
  • SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:06
  • Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı! Alışın14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:45
  • AK Parti Seçim Merkezi’ne silahlı saldırı14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:38
  • AK Parti'den sert 'Adil Öksüz' cevabı14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:30
  • Ve "Hasta adam" iyileşti14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:08
  • Haddini aştı! Resmen halkı tehdit etti14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri