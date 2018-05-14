14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Alman Büyükelçi'den Türkiye'ye destek!

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Alman Büyükelçi'den Türkiye'ye destek!
Sultanahmet'teki etkinlikte kürsüye çıkan Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliğine destek verdi.
Alman Büyükelçi'den Türkiye'ye destek! Alman Büyükelçi'den Türkiye'ye destek! Alman Büyükelçi'den Türkiye'ye destek!

 

İlk etabı Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan ve bu yıl 13.'sü düzenlenen Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin katılımcıları, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Avrupa'da geçtikleri 20 ülke boyunca araçlarında "Birlikte Paylaşalım" pankartları taşıyarak Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylığına destek veren katılımcıların, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni ziyaret ettiği, ralliciler ile TFF karması arasında dostluk maçı oynandığı ifade edildi.

Rallicilerin, karşılaşmaya "Birlikte Paylaşalım" tişörtleri ile çıktığı, diğer katılımcıların da "Birlikte Paylaşalım" atkılarıyla tribünde Türkiye'ye destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, organizasyonun İstanbul etabındaki etkinliklerde, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek verdiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte Erdmann'ın eşiyle beraber "Birlikte Paylaşalım" atkısıyla poz verip Türkiye'ye desteğini gösterdiği aktarıldı.  

Münih plakalı araçlarla organizasyonda mücadele eden Alman rallicilerin, etkinliğin Avrupa etabı boyunca "Birlikte Paylaşalım" tişörtü giydikleri bildirildi. Rallicilerin, "Birlikte Paylaşalım" atkılarıyla da EURO 2024 ev sahipliği yarışında Türkiye'yi desteklediği ifade edildi.

Bulgaristan Atlantik Kulüp'ün Onursal Başkanı Solomon Passy'nin de Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde "Birlikte Paylaşalım" atkısıyla Türkiye'ye destek verdiği belirtildi. Rallicilerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki evini de Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile ziyaret ettikleri kaydedildi.

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