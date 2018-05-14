Ankara Kudüs için harekete geçti!

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında açıkladığı kararının ardından bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınıyor. Yeni büyükelçiliğin açılış töreni öncesinde kentte gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin topraklarında yaşanması muhtemel olaylar konusunda İsrail yönetimini sorumlu ve itidalli davranmaya davet ederken Ankara'da konuya ilişkin, Ankara İslam işbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirmeye çalışıyor.
BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA
Bozdağ: "(ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) Var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır."
Bozdağ: "(Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesi) Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur."
Bozdağ: "ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir."
Bozdağ: "Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD ve İsrail, eninde sonunda Kudüs’ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır."