Dünyadan tepki yağıyor! Trump'tan pişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından pişkin bir açıklama yaptı. İşgal askerinin katliamını görmezden gelen Trump "İsrail için harika bir gün" mesajını paylaştı. ABD Başkanı, "ABD BüyükelçiliğininKudüs’e taşınması Fox News ve Fox Business kanallarından saat 9’da canlı yayınlanacak. İsrail için harika bir gün!" dedi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada ABD'nin Kudüs kararını değerlendirdi.

ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik binasını açması ile ilgili Zarif, "Kudüs’e yönelik bu rejimin çok tehlikeli davranışlarını görüyoruz. Ne yazık ki uluslararası kurallara ve yasalara aykırı hareket etmek, ABD hükümetinin bir alışkanlığı haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrasında bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının bölgede gerilimi arttıracağına dair Rusya’nın endişesi olup olmadığına ilişkin sorusuna "Evet, endişelerimiz var. Bu hususta daha önce de açıklama yapmıştık" yanıtını verdi.

İNGİLTERE: KUDÜS ELÇİLİĞİNİ TAŞIMAYACAĞIZ

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşımasıyla ilgili gerilim devam ederken,İngiltere Başbakanı Theresa May'de konuyla ilgili bir açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi’nin imzasını taşıyan bildiride, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararına işaret edilerek, "Nekbe’nin yıl dönümünde bir kez daha, işgal altındaki başkentimiz (Kudüs) bilinçli hırsızlığa, siyasal, ahlaki ve hukuki ihlale maruz kalıyor" denildi.

ABD’ye "provokatif" karar ve eylemlerine son vererek, uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin davasıyla adaletle muamele etme çağrısı yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması Filistin halkı, uluslararası adalet ve meşruiyet için yeni bir Nekbe’dir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN DE TEPKİ YAĞDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de yaptığı konuşmada ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. Erdoğan, "Biz 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede sorunun çözümü olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin Kudüs kararını çok çok talihsiz buluyoruz. ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olarak arabulucu rolünü tamamen kaybetmiştir. Bu atılan adımın bölgeyi karıştırmak için adeta bir fitil ateşlemesi olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman konuyla ilgili, ''ABD Başkanı'nın bu yanlış haraketi makes bulmayacaktır. Sayın Başkan'ın büyük hatasıdır. Neticeye gidemeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.