Sözcü Kalın'dan flaş Kudüs çıkışı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Twitter paylaşımında "#Nakba70" etiketini kullandığı görüldü...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.



Aynı ifadelerin İngilizcesini de paylaşan Kalın, tivitinde "#Nakba70" etiketini kullandı.





15 MAYIS NAKBA: BÜYÜK FELAKET

İsrail’in 20. y.y.’ın başlarından itibaren Filistin’de gerçekleştirdiği ihlal ve katliamlar, 14 Mayıs 1948’de Filistin toprakları üzerinde işgal devletinin kuruluşunu ilan etmesiyle daha da şiddetli bir hal aldı.

Hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler takvimlerin 15 Mayıs 1948’i gösterdiği bu günü büyük felaket anlamına gelen “en-Nakba” olarak adlandırmaktadırlar.

500’den fazla köyün Siyonist İsrail tarafından yerle bir edildiği topraklar, sağ kalanların ve eşleri çalışma ya da toplama kamplarına götürülen kadınların önce canlarını ve çocuklarını sonra da yıkılan evlerinden kurtarabildiklerini alarak en yakın Arap ülkesine sığınmalarına şahitlik etmiştir. 800.000 Filistinlinin kitlesel göçü ile sonuçlanan NAKBA, Filistinli mülteciler sorununun da başlangıcını oluşturmaktadır. Bu olay, Filistinli mülteciler sorununu uluslararası toplumun gündemine taşımıştır. Halen 10 milyonu aşkın Filistin nüfusunun yaklaşık 6 milyonu kendi yurtlarından uzakta mülteci olarak yaşamakta ve işgal edilen evlerine dönecekleri günü beklemektedir.

BÜYÜK FELAKETİN 70. YIL DÖNÜMÜ

Nakba günü 1948 yılından bu yana şehit olan Filistinlileri anmak İsrail katliamları sonucunda kaybedilen canların, hakların, toprakların, malların, mülklerin yasını tutmak; Filistinlilerin bu yolda göstermiş olduğu direnişe destek olmak için tüm Filistin halkı ve dostları tarafından dünyanın her yerinde gerçekleştirilen çeşitli gösteriler ve protestolar ile idrak edilmektedir.

15 Mayıs günü Büyük Felaket NAKBA’nın 70. yıl dönümü. Ve bugün dünyanın dört bir yanında milyonlar Filistin halkına destek olmak üzere bir araya gelecek, İsrail işgali ve katliamları protesto edilecek, Filistin halkının yalnız olmadığı hatırlatılacaktır.