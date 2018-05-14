MHP'den Atila Kaya'ya çok sert cevap

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'nın yapmış olduğu yazılı açıklama şöyle:

Partimizden 4 dönem milletvekilliği, 2 dönem Genel Başkan Yardımcılığı ve uzunca bir süre Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan Atila Kaya bugün mecliste bir basın açıklaması yapmıştır.

Kaya’nın açıklaması adeta çıktığı evi taşlamaktan ibarettir. Açıklamasının sonunda kendisini milletvekilliğine taşıyan ülküdaşlarımızdan helallik istemesi gayet güzeldir ancak kendisini 4 dönem milletvekili yapan Genel Başkanımızdan helallik isteyecek yüzü var mıdır?

Karşı çıktığı sistemin detaylarını burada anlatacak değiliz zira uzun uzun referandum sürecinde bunları anlattık.

Esef verici olan CHP, İP, Perinçekgiller ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir.

Gerçi Perinçekgillerle münasebeti çok uzak değildir. Zira açıklamasında andığı ve imzasında belirttiği üzere yaptığı Ocak Başkanlığı döneminde Perinçekgillerle ülkücü gençliği bir potaya sokma garabetine girmiş ancak başarılı olamamıştı.

Belki de yıllar önce gördüğü bir rüyayı, rüyasında gördüğü kendince muhterem(!) bir zatın etkisinde fazlasıyla kalmış olabilir.

Kaya unutmamalıdır ki bu hareket kimsenin şahsıyla kaim değildir. Yoluna Allah’ın izniyle devam edecektir.

15 Temmuz’da Cumhuriyet tarihinin en büyük badiresinin atlatıldığı, milletçe yıkımdan dönüldüğü unutulmamalıdır. 15 Temmuz sonrası ülkemiz bir var oluş yok oluş mücadelesi içine girmiştir. MHP ise Türkiye’nin varlığını sürdürmesi ve bekası açısından hayati bir fonksiyon icra etmektedir.

Büyük ülkülere tutunmak ancak kendini aşmayı bilen, fedakârlığın ruhunda erimiş yüksek vasıflı millet evlatları eliyle sağlanacaktır. Millet birdir, o da Türk milletidir. Türkiye’yi durdurmaya hiçbir odağın, hiçbir karanlık mahfilin nefesi yetmeyecektir.

Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı’dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir.

Atila Kaya, 15 Temmuz’dan ders çıkarmak yerine Ülkücü Hareketle ters düşmüşse bu onun kendi bileceği bir iştir.

Bugün karşımızda Cumhur ittifakını eleştirenler; bugünün Türkiye’si ile Cumhuriyet’in kuruluş yılları arasındaki sosyal, siyasi ve hukuki bağları ve kökleri kopartma tehlikesini bünyelerinde bir virüs gibi taşıdıklarını göremeyecek kadar cehaletin kayalıklarına toslamışlardır.

Milliyetçi Hareket’te iradenin sahibi Milliyetçi-Ülkücü dava arkadaşlarımızdır. Bunların dışında bize empoze edilen senaryolara itibarımız yoktur.

Yapılan bütün yorumların, uygulanan algı yönetimi metotlarının arkasında kirli bir hesap yatmaktadır.

Bundan önce MHP üzerine tezgâh kuranların tezgâhlarını nasıl başlarına geçirdiysek yine aynısını yapacağız.

Kimlerin hangi kapılar ardında pazarlık yaptığı, kimlerin kimin değirmenine su taşıdığı er ya da geç ortaya çıkacaktır.

Yaşanan son süreçte, dost düşman herkes bir kez daha görmüştür ki MHP; Türk siyasetinin önemli ve vazgeçilmez bir aktörüdür. MHP’nin temsil ettiği ve uğrunda mücadele verdiği fikir ve dava, Türk milletinin aklına ve vicdanına bir daha çıkmamacasına işlemiştir. MHP’nin Türk milletinin vicdanında edindiği yeri yok etmeye Truva kalıntılarının gücü yetmez.