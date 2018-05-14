14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı!

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasından yaklaşık 5.5 ay sonra ABD Büyükelçiliği Tel Aviv'den taşınarak Kudüs'te açılıyor.
ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı!
ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı! ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı! ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı!

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ve İsrail yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçilik binası resmen açılmış oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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