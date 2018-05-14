ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ve İsrail yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçilik binası resmen açılmış oldu.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ve İsrail yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçilik binası resmen açılmış oldu.
Ayrıntılar geliyor...