14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Almanya'dan skandal 'Erdoğan' açıklaması

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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, yakışıksız bir dille Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası için istismar edildiklerini söyledi.
Almanya'dan skandal 'Erdoğan' açıklaması
Almanya'dan skandal 'Erdoğan' açıklaması Almanya'dan skandal 'Erdoğan' açıklaması Almanya'dan skandal 'Erdoğan' açıklaması

 

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerinden rahatsız oldu.

Grindel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, bir otelde İngiltere Premier Lig'de oynayan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'u kabul etmesine ilişkin yakışıksız açıklamalarda bulundu.


ÇİRKİN İFADELER

Grindel'in Twitter hesabının yanı sıra DFB'nin internet sitesinde de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DFB, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de DFB'nin değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin seçim kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB'nin uyum çalışmalarına yardım etmedi."
 

Alman medyası da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi formalarını hediye ettiklerine işaret ederek, İlkay'ın Erdoğan'a takdim ettiği formasına "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla" yazdığına dikkati çekti.

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