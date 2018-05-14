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Rusya ve Mısır'dan Kudüs açıklaması

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Rusya ve Mısır'dan Kudüs açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını olumsuz karşıladıklarını belirttti, Filistin-İsrail meselesinin doğrudan diyalog yoluyla çözülebileceğini vurguladı. Ancak iki bakan da katliamdan dolayı İsrail'i kınamadı.
Rusya ve Mısır'dan Kudüs açıklaması Rusya ve Mısır'dan Kudüs açıklaması Rusya ve Mısır'dan Kudüs açıklaması

 

Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilerin ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasına ilişkin sorularını cevaplandırdı.

"ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN TEK TARAFLI REVİZE EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açma kararını Moskova'nın daha önce açıkça birçok defa olumsuz şekilde değerlendirdiğini hatırlatan Lavrov, "Uluslararası toplumun kararları ile belirlenen anlaşmaların tek taraflı olarak buna benzer şekilde revize edilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Filistin-İsrail meselesinin çözümünde Kudüs'ün statüsünün önemli olduğuna dikkati çeken Lavrov, "(Filistin-İsrail meselesi) sadece İsrail ve Filistin yönetimlerinin doğrudan diyaloğu ile çözülebilir. Rusya birçok defa doğrudan diyaloğu başlatmak için önerilerde bulundu. Bizim önerilerimiz hala geçerlidir." dedi.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI: ABD ANLAŞMALARI TEK TARAFLI İHLAL EDİYOR

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise "Mısır, ABD'nin tek taraflı bu kararı ile uluslararası anlaşmaları ve İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmaları ihlal ettiğini açıkladı ve tekrar ediyor. Kudüs'ün statüsünü İsrail ve Filistin belirlemelidir. Bu sorun oldukça hassastır." diye konuştu.

"GERİLİM ARTACAK"

ABD'nin bu kararının barış sürecini ve iki taraf arasındaki diyaloğu olumsuz etkileyeceğini kaydeden Şukri, gerilimin de artacağına işaret etti.

"ÖLEN FİLİSTİNLİLER ULUSLARARASI TOPLUMUN DİKKATİNİ ÇEKMELİ"

Şukri, Filistinli vatandaşların yasal hakları çerçevesinde yaptığı barışçıl gösterilerde çok sayıda Filistinlinin ölmesi ve yaralanmasını uluslararası toplumun dikkatini çekmesi gerektiğini ifade etti.

KINAMADILAR

Öte yandan basın toplantısında, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde şimdiye kadar 52 Filistinli'nin şehit olmasıyla ilgili Lavrov ve Şukri'den kınama gelmemesi dikkati çekti.

MISIR AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAPTI: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Ancak akşam saatlerinde Mısır Dışişleri'nden yapılan açıklamada, İsrail'in barışçıl yürüyüşe karşı güç kullanmasının şiddetle kınandığı belirtildi.

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Rusya ve Mısır'dan Kudüs açıklamasıRusya ve Mısır'dan Kudüs açıklamasıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını olumsuz karşıladıklarını belirttti, Filistin-İsrail meselesinin doğrudan diyalog yoluyla çözülebileceğini vurguladı. Ancak iki bakan da katliamdan dolayı İsrail'i kınamadı.
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