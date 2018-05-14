14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:55Güneş 05:41Öğle 13:06İkindi 17:00Akşam 20:20Yatsı 21:58
    • 18°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 103.370 1.49
  • Altın: 184,358 0.78
  • Dolar: 4,3417 1.08
  • Euro: 5,1985 1.32

Türkiye'den ABD ve İsrail'e gözdağı

»
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bozdağ yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi.
Türkiye'den ABD ve İsrail'e gözdağı
Türkiye'den ABD ve İsrail'e gözdağı Türkiye'den ABD ve İsrail'e gözdağı Türkiye'den ABD ve İsrail'e gözdağı

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Bozdağ: "(Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesi) Bugünkü olaylar artık göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır. Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Müslümanlar ve İslam ülkeleri bakımından kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir."

KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kudüs'ün tarihi akdi ve manevi statüsü asla değişmeyecektir. Kudüs, kadimden beri olduğu gibi bundan sonra da bağımsız Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir."

ATILAN ADIMI YOK KABUL EDİYORUZ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz."

ABD VE İSRAİL KUDÜS'Ü TERK ETMEK ZORUNDA KALACAK

"Terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır.

İSLAM ÜLKELERİ YEKVÜCUT OLMALI

"(Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesi) BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir.

ABD BİR KEZ DAHA YALNIZ KALMIŞTIR

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir."

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Bozdağ: "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir."​

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD ve İsrail'e gözdağıTürkiye'den ABD ve İsrail'e gözdağıHükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bozdağ yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi.
Nasrallah duyurdu: Biz vurdukNasrallah duyurdu: Biz vurdukHizbullah lideri Hasan Nasrallah, geçen hafta İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik füze saldırısının İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu İsrail'i kınadıKılıçdaroğlu İsrail'i kınadıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail'in katliamıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. dedi.
Erdoğan: Sıkıntılı bir süreç başlayacakErdoğan: Sıkıntılı bir süreç başlayacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yıldırım'dan ABD ve İsrail'e sert tepkiBaşbakan Yıldırım'dan ABD ve İsrail'e sert tepkiBaşbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e açılmasıyla ilgili yaptığı konuşmada 'bu karar yok hükmündedir, Türkiye'nin desteği Filistinli kardeşlerimizle birlikte olacaktır' dedi.
Almanya'dan skandal 'Erdoğan' açıklamasıAlmanya'dan skandal 'Erdoğan' açıklamasıAlmanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, yakışıksız bir dille Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası için istismar edildiklerini söyledi.
  • ASELSAN'dan dev anlaşma! İmzalar atıldı14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:01
  • ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı!14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:17
  • Ankara Kudüs için harekete geçti!14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:00
  • Sözcü Kalın'dan flaş Kudüs çıkışı!14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:20
  • MHP'den Atila Kaya'ya çok sert cevap14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:14
  • Ve "Hasta adam" iyileşti14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:08
  • Afrin operasyonundan sonra bir ilk!14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:00
  • İsrail-Filistin sınırında katliam14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:32
  • Oy pusulasındaki sıralar belli oldu14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:28
  • Hangi oylar geçersiz sayılacak! İşte cevabı14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri