Fenerbahçe Karabük'te gol oldu yağdı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kardemir Karabükspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 7-0 kazandı.
Fenerbahçe'nin golleri, 2. dakikada Kravchenko kendi kalesine, 20 ve 29. dakikalarda Fernandao, 38. dakikada Aatıf, 47. dakikada Soldado, 77. dakikada Dirar ve 90+5'te Janssen'den geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe 69 puana yükselerek 2. sırada yer aldı. Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada kaldı.
Ligin son haftasında Fenerbahçe evinde Atiker Konyaspor'u ağırlarken Karabükspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.
Süper Lig'de puan durumu
(72) Galatasaray
(69) Fenerbahçe
(69) Başakşehir
(68) Beşiktaş