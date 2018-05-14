15 Mayıs 2018 Salı29 Şaban 1439
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Kurtulmuş'tan çok sert Kudüs tepkisi

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Kurtulmuş'tan çok sert Kudüs tepkisi
İşgalci İsrail'in Gazze de yaptığı katliama bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Twitter adresinden açıklama yapan Kurtulmuş çok sert tepki gösterdi.
Kurtulmuş'tan çok sert Kudüs tepkisi Kurtulmuş'tan çok sert Kudüs tepkisi Kurtulmuş'tan çok sert Kudüs tepkisi

Kültür ve Turizm bakanı Numan Kurtulmuş Twitter adresinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kudüs bizim ruhumuzdur, kalbimizdir. Resulullah’ın (s.a.v) emanetidir. Onun zulüm altında çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz.Şehitlerimize şahitlik ederiz ki Kudüs meselesi onur meselemizdir. Her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Makamları alî olsun. Siyonist yönetimin zulmü ve uluslararası toplumun zulme sessiz kalması tarihte kara bir leke olarak yer alacaktır. Fakat Kudüs’ün haykırışı ve Mescidi Aksa’nın bekçileri olan Filistinlilerin mücadelesi en şanlı direniş destanı olarak gök kubbede kıyamete kadar yankılanacaktır." dedi.

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