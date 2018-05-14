15 Mayıs 2018 Salı29 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:40Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:21Yatsı 22:00
    • 17°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 103.370 1.49
  • Altın: 184,392 0.80
  • Dolar: 4,3417 1.08
  • Euro: 5,1985 1.32

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tam bir vahşet

»
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış, Kudüs'ü işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tam bir vahşet
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tam bir vahşet Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tam bir vahşet Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tam bir vahşet

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış Kudüs'ü, işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır." dedi.

Erbaş, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesi hakkında açıklamayaptı.

İnsanlığın kadim şehri, selam yurdu ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ün, bugün barbarca bir işgal ile karşı karşıya kaldığını belirten Erbaş, "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış Kudüs'ü, işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır." ifadesini kullandı.

Erbaş, ramazan ayı öncesinde Gazze'de, elinde ve yüreğinde iman ve cesaretinden başka bir şey olmayan onlarca masum insanın bütün dünyanın gözü önünde hunharca katledildiğini dile getirdi.

Hiçbir zorbalığın Filistin'in, Gazze'nin ve Mescid-i Aksa'nın özgür geleceğine engel olamayacağını ve Allah'ın çevresini mübarek kıldığı bir şehri hiçbir zalim gücün kirletemeyeceğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti: 

"Bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih, nice zalim ve zorbanın helak oluşuna şahittir. Bugün Kudüs'te huzur, barış, güvenlik ve umuda kastedenler de sebep oldukları kaosun içinde boğulmaya mahkumdur. Önemli olan zulmün ve haksızlığın karşısında kimin hangi tavrı takındığıdır. Kudüs, Müslümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır. Peygamberler diyarına kast edilirken, Müslümanların 'harim-i ismeti' ihlal edilirken herkesin durduğu yer, vicdanının resmidir."

- "Alemlerin Rabb'inin huzurunda rezil olacaklar"

Erbaş, Kudüs'ün izzetinin çiğnendiğini, insanların yaşama, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edildiğini, vahiyle kutsanan şehirde ezanların susturulduğunu, buna duyarsız kalanların insanlık vicdanında mahkum, tarihin ve geleceğin önünde mahcup, alemlerin Rabb'inin huzurunda rezil ve rüsva olacaklarının altını çizdi.

Filistin ve Kudüs'ü işgal edenlerin, dünyayı savaş ve kargaşaya sürükleyenlerin insaf, vicdan, hukuk, insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamadığının kesinleştiğini belirten Erbaş, "Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Zira bugün Kudüs'te masum insanları katleden zalimler, ümmetin dağınıklığından cesaret almaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Zalimlere engel olalım"

Yeryüzündeki bütün Müslümanların ümmet bilinciyle iman kardeşliğinin pekiştirilmesi ve zorlukların birlik içerisinde aşılması için çalışması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: 

"Beraberliğimizi zedeleyen ve gücümüzü zayıflatan fitnelere fırsat vermeyelim. Coğrafyamızı kan ve gözyaşı diyarına çeviren zalimlere engel olalım. Sonuç olarak açıkça ifade etmeliyim ki Kudüs, ilelebet Filistin’in başkentidir ve öyle kalacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır ve onlara her türlü desteği vermeye devam edecektir. 

Bu vesileyle, Gazze'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı ramazan ikliminde kalplerimizi ve dualarımızı Filistin için de birleştirmemizi istirham ediyor, Yüce Rabb'imden, inayetini bizlerden esirgememesini niyaz ediyorum."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BM Genel Kurulu'na acil toplantı çağrısıBM Genel Kurulu'na acil toplantı çağrısıBakanlar Kurulu sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: 'Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Türkiye tarafından toplantıya çağrılacaktır' ifadesini kullandı.
Türkiye 3 gün süreyle ulusal yas ilan etti!Türkiye 3 gün süreyle ulusal yas ilan etti!Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bozdağ: 'Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.' dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tam bir vahşetDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tam bir vahşetDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış, Kudüs'ü işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır"
Kurtulmuş'tan çok sert Kudüs tepkisiKurtulmuş'tan çok sert Kudüs tepkisiİşgalci İsrail'in Gazze de yaptığı katliama bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Twitter adresinden açıklama yapan Kurtulmuş çok sert tepki gösterdi.
Türkiye'den ABD ve İsrail'e gözdağıTürkiye'den ABD ve İsrail'e gözdağıHükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bozdağ yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi.
Nasrallah duyurdu: Biz vurdukNasrallah duyurdu: Biz vurdukHizbullah lideri Hasan Nasrallah, geçen hafta İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik füze saldırısının İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olduğunu söyledi.
  • Kılıçdaroğlu İsrail'i kınadı14 Mayıs 2018 Pazartesi 21:03
  • Erdoğan: Sıkıntılı bir süreç başlayacak14 Mayıs 2018 Pazartesi 20:50
  • Başbakan Yıldırım'dan ABD ve İsrail'e sert tepki14 Mayıs 2018 Pazartesi 20:47
  • Almanya'dan skandal 'Erdoğan' açıklaması14 Mayıs 2018 Pazartesi 20:44
  • ASELSAN'dan dev anlaşma! İmzalar atıldı14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:01
  • ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı!14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:17
  • Ankara Kudüs için harekete geçti!14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:00
  • Sözcü Kalın'dan flaş Kudüs çıkışı!14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:20
  • MHP'den Atila Kaya'ya çok sert cevap14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:14
  • Ve "Hasta adam" iyileşti14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri