Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tam bir vahşet

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış, Kudüs'ü işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış Kudüs'ü, işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır." dedi.

Erbaş, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesi hakkında açıklamayaptı.

İnsanlığın kadim şehri, selam yurdu ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ün, bugün barbarca bir işgal ile karşı karşıya kaldığını belirten Erbaş, "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış Kudüs'ü, işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır." ifadesini kullandı.

Erbaş, ramazan ayı öncesinde Gazze'de, elinde ve yüreğinde iman ve cesaretinden başka bir şey olmayan onlarca masum insanın bütün dünyanın gözü önünde hunharca katledildiğini dile getirdi.

Hiçbir zorbalığın Filistin'in, Gazze'nin ve Mescid-i Aksa'nın özgür geleceğine engel olamayacağını ve Allah'ın çevresini mübarek kıldığı bir şehri hiçbir zalim gücün kirletemeyeceğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih, nice zalim ve zorbanın helak oluşuna şahittir. Bugün Kudüs'te huzur, barış, güvenlik ve umuda kastedenler de sebep oldukları kaosun içinde boğulmaya mahkumdur. Önemli olan zulmün ve haksızlığın karşısında kimin hangi tavrı takındığıdır. Kudüs, Müslümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır. Peygamberler diyarına kast edilirken, Müslümanların 'harim-i ismeti' ihlal edilirken herkesin durduğu yer, vicdanının resmidir."

- "Alemlerin Rabb'inin huzurunda rezil olacaklar"

Erbaş, Kudüs'ün izzetinin çiğnendiğini, insanların yaşama, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edildiğini, vahiyle kutsanan şehirde ezanların susturulduğunu, buna duyarsız kalanların insanlık vicdanında mahkum, tarihin ve geleceğin önünde mahcup, alemlerin Rabb'inin huzurunda rezil ve rüsva olacaklarının altını çizdi.

Filistin ve Kudüs'ü işgal edenlerin, dünyayı savaş ve kargaşaya sürükleyenlerin insaf, vicdan, hukuk, insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamadığının kesinleştiğini belirten Erbaş, "Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Zira bugün Kudüs'te masum insanları katleden zalimler, ümmetin dağınıklığından cesaret almaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Zalimlere engel olalım"

Yeryüzündeki bütün Müslümanların ümmet bilinciyle iman kardeşliğinin pekiştirilmesi ve zorlukların birlik içerisinde aşılması için çalışması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Beraberliğimizi zedeleyen ve gücümüzü zayıflatan fitnelere fırsat vermeyelim. Coğrafyamızı kan ve gözyaşı diyarına çeviren zalimlere engel olalım. Sonuç olarak açıkça ifade etmeliyim ki Kudüs, ilelebet Filistin’in başkentidir ve öyle kalacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır ve onlara her türlü desteği vermeye devam edecektir.

Bu vesileyle, Gazze'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı ramazan ikliminde kalplerimizi ve dualarımızı Filistin için de birleştirmemizi istirham ediyor, Yüce Rabb'imden, inayetini bizlerden esirgememesini niyaz ediyorum."