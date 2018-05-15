BM Genel Kurulu'na acil toplantı çağrısı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 'Yarın TBMM'de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak. Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Türkiye tarafından toplantıya çağrılacaktır' dedi.
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Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 'Yarın TBMM'de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak. Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Türkiye tarafından toplantıya çağrılacaktır' dedi.