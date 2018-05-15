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Trump korktu! Yahudi damadı gönderdi

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ABD Başkanı Trump, elçilik açılışına gelemedi. Filistinlilerin karara tepki göstereceği ve olayların şiddetleneceğinden çekinen Trump, açılışa Yahudi damadı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump’ı gönderdi.
Trump korktu! Yahudi damadı gönderdi
Trump korktu! Yahudi damadı gönderdi Trump korktu! Yahudi damadı gönderdi Trump korktu! Yahudi damadı gönderdi

Kudüs’e büyükelçiliği taşıma kararıyla Ortadoğu’da büyük bir provokasyona imza atan Amerika Başkanı Donald Trump, elçilik açılışına gelemedi. Filistinlilerin karara tepki göstereceği ve olayların şiddetleneceğinden çekinen Trump, açılışa Yahudi damadı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump’ı gönderdi.

YAHUDİ DAMADI GÖNDERDİ

Yahudi olan Kushner’in Kudüs kararının arkasındaki isim olduğu biliniyor. Kushner, Trump’a Orta Doğu konusunda danışmanlık yapıyor. Önceki akşam İsrail’e gelen Yahudi çift, geçen yıl Mayıs ayında Donald Trump’ın resmi ziyaretinde yine İsrail’e gelmişti. Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını duyurmuştu.

DEMOKRATLARDAN PROTESTO

Bu arada ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliği düzenlenen törenle işgal altındaki Kudüs’e taşındı. Törene İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump’ın yanı sıra 4 Cumhuriyetçi senatör katıldı. Demokratlardan hiçbir senatörün törende yer almaması ise dikkat çekti. Açılışa görüntülü mesaj gönderen Trump, “İsrail’in başkenti Kudüs’tür” dedi.

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