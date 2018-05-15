Kanlı Pazartesi! Kurşun yağdırdılar, şehit sayısı artıyor

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki gösteren Filistinliler Gazze ve Batı Şeria’da eylem yaptı. İsrail polisi 35 bin göstericinin üzerine kurşun yağdırdı. En az 58 kişi şehit oldu, aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların bulunduğu 2 bin 771 kişi

07:40: Londra'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'de öldürülen insanların sayısına bakın. Bu bir felakettir. Gazze'de yaşananların sorumlusu Netanyahu ve Trump'tır." dedi.

ABD’nin İsrail’deki büyükelçililiğini Kudüs’e taşıma kararı Müslüman dünyasında büyük tepkilere neden olsa da o karar dün gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’un kızı İvana Trump ve İsrail devlet erkanının katıldığı törenle büyükelçilik binası Kudüs’ün Arnona bölgesinde açıldı. Yeni binanın faaliyete geçeceği güne kadar büyükelçilik, eski konsolosluk binasında hizmet verecek. Eski konsolosluk binasındaki bir ofise taşınan Büyükelçi David Friedman da açılışın ardından bugün resmen görevine başladı.

YÜKSEK TAKSİYON

İsraillilerin heyecan ve sevinçle karşıladığı bu tarihi açılışa tepkiler Filistin tarafında çığ gibi büyüdü. Batı Şeria ve Gazze’de büyükelçilik kararına karşı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” başlatıldı. Aralarında kadınların, yaşlıların ve çocukların da bulunduğu en az 58 kişi şehit oldu, 2 bin 771 kişi de yaralandı.

Olaylarda yaralananların 122’sinin çocuk, 44’ünün kadın ve 11’inin gazeteci olduğu netleşirken yaralılar Gazze merkezinde bulunan Şifa Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yeterli müdahale alanı kalmayınca sahra hastanelerinin kurulduğu da gelen bilgiler arasında. Yaralıların yarıya yakınının gerçek mermilerle vurulduğu, gelenler arasında bir sivil savunma görevlisinin de bulunduğu ifade ediliyor.

"İNSANLAR UYUŞTU"

Gösteriler sırasında sınır hattını geçen Gazzeliler de yoğun ateş sonucu geri püskürtüldü. İsrail güvenlik güçleri, gerçek mermi ve insansız hava araçlarından attıkları biber gazıyla protestocuları durdurmaya çalıştı. Öğlen saatlerinde İsrail’e ait F16 savaş uçakları da Hamas’ın Gazze’deki üç ayrı noktada bulunan eğitim merkezlerini bombaladı. Gazze’deki gösterilere katılan eski devlet memuru Muhammed Ebu Amsha, İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermilerle kayıpların daha fazla olacağını ve bu yüzden endişelendiklerini ifade ederek, insansız hava araçlarıyla atılan biber gazı bombalarının daha öncekilere benzemediğini, narkoz etkisi yaparak insanları uyuşturduğunu belirtti. Sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını talep ettikleri için öldürüldüklerini söyleyen Ebu Amsha, gösterilere katılanların hiçbir siyasi görüşü temsil etmediğini, Gazzeli masum insanlardan oluştuğunu söyledi.