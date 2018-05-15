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İstihbarat bildirdi! Afrin'de hava harekatı

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İstihbarat bildirdi! Afrin'de hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak 2018'de başlattığı Afrin Harekatı'nda 58 günde Afrin merkezi ele geçirilse de harekat sonuçlanmadı.
İstihbarat bildirdi! Afrin'de hava harekatı İstihbarat bildirdi! Afrin'de hava harekatı İstihbarat bildirdi! Afrin'de hava harekatı

İstihbarat birimleri, Afrinli yerleşimciler ve TSK'nın ortak çalışmaları ile teröristler ortaya çıkarılıyor. İstihbarat birimlerinin aktardığı bilgi ile düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Emniyet istihbarat birimleri yaptığı çalışmalar sonucu Suriye’nin kuzeyinde Halep kentine bağlı Afrin’in kuzeydoğusundaki Metina Köyü yakınlarında, PYD/YPG terör örgütü mensuplarının bulunduğunu tespit etti.

Bilgi hemen askeri birimlerle paylaşlıdı ve teröristlerin bulunduğu yerin konumları verildi. Bilgi paylaşımından sonra Diyarbakır’dan kalkan jetler, teröristlerin bulunduğu bölgeyi vurdu.

4 teröristin öldürüldüğü bombardımandan sonra kara birlikleri bölgede operasyon başlattı.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; operasyon sırasında 3 kişilik başka bir terörist grubuyla çatışma çıktı. 1 terörist öldürülürken 2 terörist yakalandı. Metina Köyü yakınlarına yapılan hava ve kara operasyonu ile teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof tüfek, 10 şarjör, 3 el bombası ve 17 bin 500 Suriye Lirası’nın ele geçirildiği bildirildi.

 

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