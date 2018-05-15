15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:40Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:21Yatsı 22:00
    • 20°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 103.370 1.49
  • Altın: 184,392 0.80
  • Dolar: 4,3417 1.08
  • Euro: 5,1985 1.32

Azılı Siyonist 'Gizemli Yahudi' de açılıştaydı!

»
ABD'nin Kudüs'e taşıdığı İsrail Büyükelçiliği'nin açılışında Donald Trump'a skandal Kudüs kararını aldıran "Gizemli Yahudi" Amerikalı ünlü işadamı da hazır bulundu. Milyarder olmasına rağmen ABD'de çoğu insan tanımıyor.
Azılı Siyonist 'Gizemli Yahudi' de açılıştaydı!
Azılı Siyonist 'Gizemli Yahudi' de açılıştaydı! Azılı Siyonist 'Gizemli Yahudi' de açılıştaydı! Azılı Siyonist 'Gizemli Yahudi' de açılıştaydı!

Sheldon Adelson ABD'lilerin bile tanımadığı ancak İsrail'de herkes tarafından tanınan bir işadamı. 
O kadar zenginki Netanyahu ve Trump'In seçilmesinde büyük rol oynadı. Bütün dünyanın tepkisine yol açan, Kudüs kararında Trump'ın kendi bakanlarıyla bile karşı karşıya gelmesine sebep olan bu gizemli işadamını herkes merak ediyor.

NETANYAHU'YU BAŞA GETİRDİ

ABD’deki Yahudi örgütleri, uzun yıllar boyunca İsrail’deki iç siyasi çekişmelere karışmamayı ve partiler üstü kalmayı tercih ettiler. Ancak özellikle Adelson ile bu gelenek bozuldu. 2007’de dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert aleyhine kampanya yapmaya başlayan Adelson, Olmert’i devirerek yerine Likud lideri Benjamin Netanyahu’yu geçirmek için büyük paralar harcadı.

TRUMP'IN KAMPANYASINA 20 MİLYON BAĞIŞ 

New York Times gazetesi, Adelson’ın Trump’ın kampanyasına 20 milyon dolar bağışta bulunduğunu da belirtti. Başka kaynaklara göre ise Sheldon’ın Hillary Clinton karşıtı kampanyalara bağışları 25 milyon doları buldu.

NETANYU'YU BAŞA GETİRMEK İÇİN GAZETE KURDU:

Adelson bu amaçla, 2007 yılın Ocak ayında bedava dağıtılan Netanyahu yanlısı Yisrael Hayom (İsrail Bugün) gazetesini kurdu. İsrail medyası, Netanyahu yanlısı bu yeni gazeteyi “Bibiton” ismiyle anıyordu. Bu isim, Netanyahu’nun lakabı olan Bibi ile, İbranice gazete anlamına gelen “iton” kelimelerinin karışımından oluşuyor.
 
AZILI SİYONİST... 


Sheldon Adelson, ”iki devletli çözümün Yahudi devletinin ölüm ilanı” olduğuna inanıyor. 2007’de dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in barış inisiyatifini destekledi diye, ABD’deki en sağcı Yahudi organizasyoncu olan AIPAC’tan bile parasal desteğini çekebilecek kadar şahin bir Siyonist olarak biliniyor.

ABD'NİN ÜÇÜNCÜ ZENGİNİ

Las Vegas’ta yaşayan kumar imparatoru Adelson, Cumhuriyetçi Partinin aşırı tutucu ve Neocon çevreleri ile İsrail’de Likud Parti eğilimine yakınlığıyla biliniyor. Forbes dergisinin 2008 listesine göre, kişisel serveti 26.5 milyar doları bulan Adelson, o dönemde Bill Gates ve William Buffet’ten sonra ABD’nin üçüncü zenginiydi. Bu yılki listelere göre ise ABD’nin en zengin sekizinci ve dünyanın en zengin 16’ncı kişisi. Tam servetinin ne kadar olduğunu ise kimse bilmiyor.

İSRAİL'E GEZİYE GÖTÜRÜYOR

Dünyanın dört bir tarafından Yahudi gençleri ücretsiz İsrail’e geziye götüren ‘Birthright İsrael’(İsrail’e gitmeye doğuştan hak kazananlar) programına tam 100 milyon dolar bağışta bulundu. Bunun yanı sıra Kudüs’te bulunan Holokost müzesi Yad Vaşem’e 25 milyon dolar, FIDF’e 5,2 milyon dolar aktardı. ABD’deki üniversite kampüslerinde yaygın olan İsrail’i boykot çağrılarına karşı önlem almak üzere ev sahipliği yaptığı zirvede 20 milyon dolar topladı.

 Las Vegas’ın en büyük iki kumarhanesinnin yanı sıra, dünyanın kumar merkezi olarak bilinen Çin’in Macao adası başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde resmi ya da gayri resmi kumarhaneleri var. 84 yaşındaki gizemli işadamı, perde gerisinden ABD ve İsrail içinde başta olmak üzere küresel politika dünyasını etkileme çabalarıyla dikkat çekiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türk boksör katledildi! Şoke eden PKK detayıTürk boksör katledildi! Şoke eden PKK detayıTürk boksör Tunahan Keser, vahşice katledildi. Menajeri, cinayeti terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen İsmail Özen’in işlediğini iddia etti.
ABD'de Kudüs protestosuABD'de Kudüs protestosuABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'deki şiddet olayları New York'ta protesto edildi.
Hastaneye kaldırıldı! İlk açıklamaHastaneye kaldırıldı! İlk açıklamaABD Başkaı Donald Trump’ın eşi (First Lady) Melania Trump, Washington’da böbrek ameliyatı olduğu açıklandı.
Azılı Siyonist 'Gizemli Yahudi' de açılıştaydı!Azılı Siyonist 'Gizemli Yahudi' de açılıştaydı!ABD'nin Kudüs'e taşıdığı İsrail Büyükelçiliği'nin açılışında Donald Trump'a skandal Kudüs kararını aldıran "Gizemli Yahudi" Amerikalı ünlü işadamı da hazır bulundu. Milyarder olmasına rağmen ABD'de çoğu insan tanımıyor.
Kanlı Pazartesi! Kurşun yağdırdılar, şehit sayısı artıyorKanlı Pazartesi! Kurşun yağdırdılar, şehit sayısı artıyorABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki gösteren Filistinliler Gazze ve Batı Şeria’da eylem yaptı. İsrail polisi 35 bin göstericinin üzerine kurşun yağdırdı. En az 58 kişi şehit oldu, aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların bulunduğu 2 bin 771 kişi
Trump korktu! Yahudi damadı gönderdiTrump korktu! Yahudi damadı gönderdiABD Başkanı Trump, elçilik açılışına gelemedi. Filistinlilerin karara tepki göstereceği ve olayların şiddetleneceğinden çekinen Trump, açılışa Yahudi damadı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump’ı gönderdi.
  • Elinde Türk bayrağı ile Türklere seslendi15 Mayıs 2018 Salı 07:25
  • 4 yıl önce ayaklarını kaybetmişti! Şimdi ise şehit oldu...15 Mayıs 2018 Salı 00:04
  • Katliamı böyle savundu14 Mayıs 2018 Pazartesi 22:18
  • Beyaz Saray'dan skandal İsrail katliamı açıklaması14 Mayıs 2018 Pazartesi 22:17
  • İsrail askerleri ateş açtı: 52 şehit!14 Mayıs 2018 Pazartesi 21:03
  • Rusya ve Mısır'dan Kudüs açıklaması14 Mayıs 2018 Pazartesi 20:46
  • Dünyadan tepki yağıyor! Trump'tan pişkin açıklama14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:52
  • İran'dan ABD’nin Kudüs kararına tepki!14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:55
  • Mısır'dan Hamas'a 'suikast' uyarısı14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:47
  • İsrail'den 'Doğu Kudüs' hamlesi!14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri