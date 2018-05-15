Azılı Siyonist 'Gizemli Yahudi' de açılıştaydı!

ABD'nin Kudüs'e taşıdığı İsrail Büyükelçiliği'nin açılışında Donald Trump'a skandal Kudüs kararını aldıran "Gizemli Yahudi" Amerikalı ünlü işadamı da hazır bulundu. Milyarder olmasına rağmen ABD'de çoğu insan tanımıyor.

Sheldon Adelson ABD'lilerin bile tanımadığı ancak İsrail'de herkes tarafından tanınan bir işadamı.

O kadar zenginki Netanyahu ve Trump'In seçilmesinde büyük rol oynadı. Bütün dünyanın tepkisine yol açan, Kudüs kararında Trump'ın kendi bakanlarıyla bile karşı karşıya gelmesine sebep olan bu gizemli işadamını herkes merak ediyor.

NETANYAHU'YU BAŞA GETİRDİ

ABD’deki Yahudi örgütleri, uzun yıllar boyunca İsrail’deki iç siyasi çekişmelere karışmamayı ve partiler üstü kalmayı tercih ettiler. Ancak özellikle Adelson ile bu gelenek bozuldu. 2007’de dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert aleyhine kampanya yapmaya başlayan Adelson, Olmert’i devirerek yerine Likud lideri Benjamin Netanyahu’yu geçirmek için büyük paralar harcadı.



TRUMP'IN KAMPANYASINA 20 MİLYON BAĞIŞ

New York Times gazetesi, Adelson’ın Trump’ın kampanyasına 20 milyon dolar bağışta bulunduğunu da belirtti. Başka kaynaklara göre ise Sheldon’ın Hillary Clinton karşıtı kampanyalara bağışları 25 milyon doları buldu.

NETANYU'YU BAŞA GETİRMEK İÇİN GAZETE KURDU:

Adelson bu amaçla, 2007 yılın Ocak ayında bedava dağıtılan Netanyahu yanlısı Yisrael Hayom (İsrail Bugün) gazetesini kurdu. İsrail medyası, Netanyahu yanlısı bu yeni gazeteyi “Bibiton” ismiyle anıyordu. Bu isim, Netanyahu’nun lakabı olan Bibi ile, İbranice gazete anlamına gelen “iton” kelimelerinin karışımından oluşuyor.



AZILI SİYONİST...



Sheldon Adelson, ”iki devletli çözümün Yahudi devletinin ölüm ilanı” olduğuna inanıyor. 2007’de dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in barış inisiyatifini destekledi diye, ABD’deki en sağcı Yahudi organizasyoncu olan AIPAC’tan bile parasal desteğini çekebilecek kadar şahin bir Siyonist olarak biliniyor.

ABD'NİN ÜÇÜNCÜ ZENGİNİ

Las Vegas’ta yaşayan kumar imparatoru Adelson, Cumhuriyetçi Partinin aşırı tutucu ve Neocon çevreleri ile İsrail’de Likud Parti eğilimine yakınlığıyla biliniyor. Forbes dergisinin 2008 listesine göre, kişisel serveti 26.5 milyar doları bulan Adelson, o dönemde Bill Gates ve William Buffet’ten sonra ABD’nin üçüncü zenginiydi. Bu yılki listelere göre ise ABD’nin en zengin sekizinci ve dünyanın en zengin 16’ncı kişisi. Tam servetinin ne kadar olduğunu ise kimse bilmiyor.

İSRAİL'E GEZİYE GÖTÜRÜYOR

Dünyanın dört bir tarafından Yahudi gençleri ücretsiz İsrail’e geziye götüren ‘Birthright İsrael’(İsrail’e gitmeye doğuştan hak kazananlar) programına tam 100 milyon dolar bağışta bulundu. Bunun yanı sıra Kudüs’te bulunan Holokost müzesi Yad Vaşem’e 25 milyon dolar, FIDF’e 5,2 milyon dolar aktardı. ABD’deki üniversite kampüslerinde yaygın olan İsrail’i boykot çağrılarına karşı önlem almak üzere ev sahipliği yaptığı zirvede 20 milyon dolar topladı.

Las Vegas’ın en büyük iki kumarhanesinnin yanı sıra, dünyanın kumar merkezi olarak bilinen Çin’in Macao adası başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde resmi ya da gayri resmi kumarhaneleri var. 84 yaşındaki gizemli işadamı, perde gerisinden ABD ve İsrail içinde başta olmak üzere küresel politika dünyasını etkileme çabalarıyla dikkat çekiyor.