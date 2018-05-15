Deniz Kuvvetleri'nde operasyon! Çok sayıda gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 31'i halen aktif görevde 34 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştikleri tespit edildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 4 albay, 2 yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 binbaşı ve 1 yüzbaşı olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam ediyor.