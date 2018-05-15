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Zehir pistonda! Polis bile şaştı kaldı

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Adana'da narkotik ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonda taşınan pistonlara gizlenmiş 350 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, sürücü tutuklandı.
Zehir pistonda! Polis bile şaştı kaldı
Zehir pistonda! Polis bile şaştı kaldı Zehir pistonda! Polis bile şaştı kaldı Zehir pistonda! Polis bile şaştı kaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik park alanında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

Kamyonda yapılan aramada uyuşturucuya rastlamayan ekipler, şüphe üzerine araçtaki koliler arasında bulunan 13 pistonu incelenmek üzere torna atölyesine götürdü.

Burada makinelerle kesilen pistonlarda 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunun üzerine araç sürücüsü M.Ş. gözaltına alındı.

Zanlı M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Zehir pistonda! Polis bile şaştı kaldıZehir pistonda! Polis bile şaştı kaldıAdana'da narkotik ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonda taşınan pistonlara gizlenmiş 350 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, sürücü tutuklandı.
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