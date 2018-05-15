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Dünya basını katliamı böyle gördü!

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Dünya basını katliamı böyle gördü!
Tel Aviv’deki Amerikan büyükelçiliği, Kudüs’e taşınırken; Gazze’de gösteri yapan en az 58 Filistinli, İsrail kurşunlarıyla şehit oldu. Dünya basını son yılların en kanlı saldırısını böyle duyurdu.
Dünya basını katliamı böyle gördü! Dünya basını katliamı böyle gördü! Dünya basını katliamı böyle gördü!

 

Fransız 'L'express gazetesi "Gazze'nin 2014'ten bu yana en kanlı günü" başlığıyla duyurduğu haberinde daha önce bölgede tansiyonun hiç bu kadar yükselmediğini yazdı. ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in ABD büyükelçiliği açılışa katıldığını bu katılımın da Filistinlileri kızdırdığını yazdı.

Le Figaro gazetesi ise olaylar başladığı andan itibaren İsrail hükümetinin tavrının net olduğunu, "İsrail'e bir saldırıyı önlemek için 'her türlü' aracı kullanmaya niyetli olduğunu yazdı.

Le Monde gazetesi ise ölen 58 kişi arasında 16 yaşından küçük kişiler olduğunu ve son altı haftada 100'dan fazla ölüm yaşandığını vurguladı.

Alman gazetesi Der Spiegel "Türkiye ve Güney Amerika İsrail'deki büyükelçilerini çağırdı. Yeni ABD Büyükelçiliği'ne karşı yapılan gösterilerde 58 Filistinli gösterici öldürüldü. Salı günü BM Güvenlik Konseyi toplanıyor. Ankara ve Pretoria büyükelçiliklerini geri çekme kararı aldı" ifadeleriyle haberi duyurdu.

Süddeutsche Zeitung ise "İsrail'in sınırınında şiddetli gün.. Gösteriler arasından Gazze Şeridi'nde 58 kişi öldü, 2700 kişi yaralandı. Güney Afrika ve Türkiye büyükelçilerini çekti. Filistinlilerin Nakba Günü'nde yeni şiddet olayları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın önemli gazetelerinden Die Presse ise "Avusturya'nın İsrail Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndaki kutlamaya katılması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Avrupa Birliği, söz konusu etkinliğe katılmama kararı almıştı" diye yazdı.

Amerikan basını da hem başkan Trump'ı hem de kızı Ivanka'ya tepki gösterdi. New York Dailiy News gazetesi kapak sayfasına Ivanka Trump'ı taşıdı. Gazete, Ivanka Trump'ın Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği'nin açılışına katılmasıyla ilgili olarak, Daddy's Little Ghoul yani "Babasının küçük gulyabanisi" başlığını attı.

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