Avustralya: İsrail aşırı güç kullanmaktan kaçınsın

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, İsrail'e tepkisinde orantılı olması ve aşırı güç kullanımından kaçınması çağrısında bulundu.

Julie Bishop, İsrail askerlerinin, ABD'nin, Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'de devam eden protestolar sırasında can kayıpları ve yaralanmalar olmasından esef ve üzüntü duyduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Bishop, "İsrail'in meşru güvenlik kaygıları ve halkını koruma ihtiyacı olduğunu kabul ediyoruz ancak İsrail'in tepkisinde orantılı olmasını ve aşırı güç kullanımından kaçınmasını istiyoruz."ifadelerini kullandı.

Filistinli protestoculara da şiddetten kaçınmaları ve İsrail topraklarına girmemeleri çağrısında bulunan Bishop, bu olayın kalıcı bir barışa ne kadar ihtiyaç olduğunun önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Bishop, Avustralya hükümetinin, İsrail ve Filistin devletinin gelecekte, uluslararası alanda tanınan sınırlar çerçevesinde, barış ve güvenlik içinde yan yana var olmasını desteklediğini sözlerine ekledi.