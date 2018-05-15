İsveç'te ezana izin, çana yasak

İsveç'te bir şehir, 110 desibele kadar ezan sesine izin verirken, kilisenin saatlik çanına ise kısıtlama getirdi.

İsveç'te bir şehir, yerel bir Müslüman derneğinin ezan okunmasıyla ilgili başvurusuna maksimum 110 desibele çıkmak kaydıyla izin verdi. Yerel bir kilisenin saatlik çan çalmasına ise izin vermedi.

İsveç'teki Vaxjo kenti, yerel bir Müslüman derneğinin şehirde ezan okunmasıyla ilgili başvurusuna maksimum 110 desibele kadar izin verirken, yerel bir Katolik topluluğunun kilise çanı için yaptığı başvuruyu reddetti.

İsveç merkezli Smalandsposten gazetesinde yer alan bilgiye göre, cuma namazı için Müslüman topluma ezan izni veren yetkililere tepki gösteren Katolik toplumu, kilise çanı için bir kez daha başvuru yapmaya hazırlanıyor.