G.Saray'dan taraftara müjde! Göztepe maçında...

Sarı kırmızılı yönetim, Türk Telekom Stadyumu'nun içine veya Aslanlı Yol'a dev ekran kuracak.

Süper Lig'deki 21. şampiyonluğuna çok yakın olan G.Saray zaferini Aslantepe'de kutlamaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi Göztepe ile oynayacağı ligin son maçının 50 bin kişilik İzmir Atatürk Stadı'na alınmasını isteyen Galatasaray'ın ilk nabız yoklama girişimi İzmir temsilcisinin bu konuya olumsuz yanıt vermesi ile kapanmıştı.

Böyle olunca Galatasaray'ın Bornova Stadı'ndaki şampiyonluk maçını canlı olarak izleyebilecek taraftar sayısı 450 ile sınırlandı. Yoğun bilet talebi nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı kırmızılı yönetim harekete geçti ve İzmir'deki şampiyonluk maçını Türk Telekom Stadyumu'nda dev ekrandan yayınlama kararı aldı.

Yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm gerekli mercilerden gerekli izinler alınırken, kurulacak dev ekranla statta taraftarın şampiyonluk coşkusunu yaşaması adına hazırlıklar başladı. Bununla beraber dev ekranın stat içine mi yoksa Aslanlı Yol'a mı kurulacağına henüz kesin karar verilmedi. Ancak muhtemel bir şampiyonluk kutlaması da göz önüne alınarak, ekranın Aslanlı Yol'a kurulması daha olası görünüyor. Öte yandan Galatasaray, Göztepe Kulübü'nden protokol için ekstra bilet talep ederken İzmir ekibinin yöneticileri bu konuda toleranslı davranacaklarını belirttiler.