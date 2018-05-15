Kocaman, İsmail Kartal'dan sonra bir ilki başardı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en uzun galibiyet serisine sahip olan takım konumundaki Fenerbahçe, en son 2014-15 sezonunda İsmail Kartal'la böyle bir başarı yakalamıştı.
GALATASARAY'A 1 PUAN DA YETİYOR
Sezonun son haftasına Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir şampiyonluk şansıyla giriyor. Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında alacağı 1 puan bile şampiyonluğa yetecek.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için Galatasaray'ın yenilip, Başakşehir'in berabere kalması gerekecek. Başakşehir ise puanların eşit olmasıyla 3'lü averaj sayesinde şampiyon olabiliyor.