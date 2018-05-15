15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:40Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:21Yatsı 22:00
    • 26°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 102.115 -1.21
  • Altın: 184,651 0.14
  • Dolar: 4,3819 0.93
  • Euro: 5,2267 0.54

Arap dünyasından açıklamalar peş peşe geldi!

»
ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit edip 3000'e yakın Filistinliyi yaralamasına Arap dünyasından tepkiler geldi.
Arap dünyasından açıklamalar peş peşe geldi!
Arap dünyasından açıklamalar peş peşe geldi! Arap dünyasından açıklamalar peş peşe geldi! Arap dünyasından açıklamalar peş peşe geldi!

 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayarak, uygulamaya destek veren ülke ve kuruluşlara karşı siyasi ve ekonomik uygulamalara gideceğini açıkladı.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, büyükelçiliğin taşınması kararı "gayrimeşru" şeklinde nitelendirildi. Açıklamada, Filistin halkının yasal ve tarihi haklarının hedef alındığı ve uluslararası kararların hiçe sayıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca bütün dünya ülkelerine ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermekten ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

ARAP BİRLİĞİ: TEHLİKELİ BİR ADIM

Arap Birliği, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlileri şehit etmesine tepki gösterdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada"ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması son derece tehlikeli bir adım. ABD'nin bu tehlikeli adımın kısa ve uzun vadede ortaya çıkacak gerçek sonuçlarını idrak ettiğini zannetmiyorum" ifadelerine yer verdi.

SUUDİ ARABİSTAN: FİLİSTİN HALKINI DESTEKLİYORUZ  

Suudi Arabistan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Filistinli sivillere yönelik saldırılarının Suudi Arabistan Krallığı tarafından kınandığı belirtildi.

Şiddetin durması ve kardeş Filistin halkının korunması için uluslararası topluma sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Filistin davasına değişmez yaklaşımı ve uluslararası meşru kararlar doğrultusunda haklarını talep eden Filistin halkına desteği vurgulandı.

FAS: KABUL EDİLEMEZ

Fas Kralı 6. Muhammed, ABD'nin Kudüs’ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararını reddederek, Kudüs’ün hukuki ve tarihi statüsünde değişikliğe gidilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fas resmi haber ajansı MAP’'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a gönderdiği mesajda, "ABD'nin Kudüs’'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını büyük endişe ile takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fas'taki Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Koordinatörü Abdulkadir el-İlmi ise Filistin'de yapılan barışçıl gösterilerin özgürlüğün başlangıcı olacağını söyledi. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını AA muhabirine değerlendiren İlmi, "ABD'nin Kudüs kararı yasa dışıdır ve akıllıca alınmış bir karar değildir. Bu kararı alanlar, sadece Kudüs'teki işgalci siyonistlerin değil tüm dünyadaki siyonistlerin işgale devam etmek istediklerini göstermek istiyor" dedi.

ÜRDÜN: BM SÖZLEŞMELERİ VE ULUSLARARASI KARARLARI "AÇIK BİR İHLALİ"

Ürdün, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve uluslararası kararların "açık bir ihlali" olduğunu açıkladı.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, BM sözleşmeleri ve uluslararası kararlar için "açık bir ihlal" olduğu vurgulandı.

LÜBNAN: BÖLGEDEKİ TÜM BARIŞÇIL SÜREÇLERİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEMEK OLARAK GÖRÜYORUZ 

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Başbakan Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini" reddeden duruşlarını yinelediklerini aktararak, "ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklemek olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

MISIR: BARIŞÇIL YÜRÜYÜŞLERE KARŞI GÜÇ KULLANILMASININ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ 

Mısır, İsrail işgal güçlerinin Filistinli barışçıl göstericileri hedef almasını şiddetle kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen barışçıl yürüyüşlere karşı güç kullanılmasının kesinlikle kabul edilmediği belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki topraklarda gerginliğin tırmandırılmasının sonuçlarına karşı uyarıda bulunularak, Mısır'ın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması başta olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını tamamen desteklediği ifade edildi.

Mısır'daki Ezher Kurumu da ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam dünyasının dağınıklığı, ABD'nin kararının arkasından gitme ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma konusunda bazı ülkeleri cesaretlendirdi. Bu durumdan üzüntü duyuyoruz. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma adımı dünyadaki bir buçuk milyar Müslümanın duygularına karşı bir meydan okuma. Tüm bunlar ise uluslararası toplumun daha önce görülmemiş acziyeti gölgesinde gerçekleşiyor" ifadelerine yer verildi.

BAHREYN: ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASINI KABUL EDEMEYİZ  

Bahreyn, İsrail'in savunmasız Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin savunmasız Filistin halkından onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırıları şiddetle kınadığı belirtildi.

Filistin halkının adil haklarını talep etmek üzere gerçekleştirilen barışçıl gösterilerde orantısız güç kullanılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekilen açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında tırmandırılan gerginliğin tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulunuldu.

KATAR: KATLİAMI EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ

Katar, İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lulu el-Hatır, ülkenin resmi ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı sivil Filistinliler aleyhinde Gazze'de işlediği sistematik ve acımasız katliamı en sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu bağlamdaki tüm kararlarının aksine ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı karşısında Filistinlilerin barışçıl gösteriler düzenlediğini vurgulayan Hatır, İsrail'in sözüne kulak verdiği uluslararası ve bölgesel tüm güçlere, bu acımasız katliam mekanizmasını durdurmak için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Korkunç sloganlar: 'Onları yakın, dövün, öldürün'Korkunç sloganlar: 'Onları yakın, dövün, öldürün'ABD Büyükelçiliği'nin taşındığı Kudüs'te dün büyükelçilik binası çevresinde hem ABD'nin kararını protesto eden Filistinliler hem de büyükelçiliğin açılışını kutlayan İsrailliler vardı.
Eski CIA Başkanından Gazze tepkisiEski CIA Başkanından Gazze tepkisiABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi.
Arap dünyasından açıklamalar peş peşe geldi!Arap dünyasından açıklamalar peş peşe geldi!ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit edip 3000'e yakın Filistinliyi yaralamasına Arap dünyasından tepkiler geldi.
Mısır'dan Hamas'a 'suikast' uyarısıMısır'dan Hamas'a 'suikast' uyarısıMısır yönetiminin dün ülkeyi ziyaret eden Hamas heyetine, "Gazze sınırında düzenlenecek milyonluk yürüyüş sırasında büyük olaylar çıkması durumunda İsrail'in Hamas yöneticilerini hedef alabileceği" uyarısında bulunduğu belirtildi.
İsveç'te ezana izin, çana yasakİsveç'te ezana izin, çana yasakİsveç'te bir şehir, 110 desibele kadar ezan sesine izin verirken, kilisenin saatlik çanına ise kısıtlama getirdi.
Suudi Arabistan: Filistin'in yanındayızSuudi Arabistan: Filistin'in yanındayızSuudi Arabistan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.
  • Avustralya: İsrail aşırı güç kullanmaktan kaçınsın15 Mayıs 2018 Salı 11:06
  • Kritik tasarı ABD tarafından reddedildi!15 Mayıs 2018 Salı 11:06
  • Taliban, Afganistan'da vilayeti ele geçirdi!15 Mayıs 2018 Salı 11:05
  • Dünya basını katliamı böyle gördü!15 Mayıs 2018 Salı 11:03
  • Trump’ın kararına da karşı çıkmıştı! İsrail terörüne isyan eden ilk Amerikalı15 Mayıs 2018 Salı 09:58
  • Türk boksör katledildi! Şoke eden PKK detayı15 Mayıs 2018 Salı 09:40
  • ABD'de Kudüs protestosu15 Mayıs 2018 Salı 09:20
  • Hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama15 Mayıs 2018 Salı 09:17
  • Azılı Siyonist 'Gizemli Yahudi' de açılıştaydı!15 Mayıs 2018 Salı 08:20
  • Kanlı Pazartesi! Kurşun yağdırdılar, şehit sayısı artıyor15 Mayıs 2018 Salı 07:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri