Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde hava sıcaklığının 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde hava sıcaklığının 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23