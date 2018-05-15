Ahmet Hakan'dan Akşener ve İnce'ye çağrı! Bu adama haddini bildirin

Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, yaptığı paylaşımla bir anda gündeme gelen ve tartışmalara neden olan sanatçı Barış Atay için çok sert ifadeler kullandı. Hakan Akşener ve İnce'ye bu adama haddini bildirin çağrısında bulundu.

'Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz' paylaşımıyla bir anda tartışmalara neden olan sanatçı Barış Atay'a en sert tepki gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.

Gazeteci Hakan, Hürriyet'teki bugünkü yazısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" ifadelerini kullandı.

"Sakın bana...'Yahu bu adamın ne kıymeti var ki? Ne diye bu adamın sözlerini önümüze getiriyorsun ki? Bu adamı mı muhatap alacağız ki' falan demeyin" diyen Hakan, Atay'ın bir zihniyeti temsil ettiğini yazdı.Ahmet Hakan yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

Bu zamana kadar yakındığımız ne varsa, illallah ettiğimiz ne varsa, “bitsin” dediğimiz ne varsa...Hepsini sırtlanmış ve karşımıza çıkmış! Bu adam...Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi!Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok.Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!

NE OLMUŞTU?

Sabatçı Barış Atay, kişisel Twitter hesabından "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!" paylaşımında bulunmuş, kullandığı ifadeler tartışmalara neden olmuştu.