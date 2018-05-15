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AK Parti'yi yasa boğan kaza!

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AK Parti'yi yasa boğan kaza!
AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl ve İl Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Emrullah Ataş, Malatya’nın Darende ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybetti.
AK Parti'yi yasa boğan kaza! AK Parti'yi yasa boğan kaza! AK Parti'yi yasa boğan kaza!

 

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası AK Parti'de büyük üzüntüye neden oldu. Kazada AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl hayatını kaybetti. AK Partili Milletvekili Ejder Açıkkapı kaza haberini 'En acı paylaşımımı yapıyorum' sözleriyle duyurdu.

Emrullah Ataş idaresindeki otomobil, Malatya-Darende karayolu Aşağıulupınar mevkisinde beton menfeze çarptı. Kazada, sürücü Ataş ile otomobilde bulunan Siraç Bingöl yaşamını yitirdi.

Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl'ün cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ataş ve Bingöl'ün, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları olduğu öğrenildi. Ataş ve Bingöl'ün, AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği Seçim Koordinasyon Başkanları toplantısından döndüğü belirtildi.

AK PARTİLİ AÇIKKAPI: EN ZOR PAYLAŞIMIMI YAPIYORUM

Yaşanan bu kaza AK Parti'de büyük üzüntü yarattı. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı 'En zor paylaşımımı yapıyorum. Elazığ Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcılarımız, kardeşlerim Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş elim bir trafik kazasında Hakk’a yürüdüler. Ailelerine, sevenlerine ve Ak Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanları Cennet Olsun" dedi.

AK Parti'nin Elazığ milletvekillerinden Ömer Serdar da "Partimizin gençlik kollarında görevli Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş kardeşlerimizi elim bir trafik kazasında kaybettik. Kıymetli ailelerine, yakınlarına ve ilimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise kazayla ilgili "Elazığ teşkilatımızdan yol arkadaşlarımız Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiler. Rabbim makamlarını cennet eylesin." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Mustafa Ataş da yaşanan kazaya ilişkin üzüntülerini belirtti.

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