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Türkiye'den peş peşe Kudüs hamleleri...

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Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in linç ve şiddet politikasını sert bir dille eleştirirken, Türkiye'nin Filistin'e destek için attığı adımları açıkladı.
Türkiye'den peş peşe Kudüs hamleleri...
Türkiye'den peş peşe Kudüs hamleleri... Türkiye'den peş peşe Kudüs hamleleri... Türkiye'den peş peşe Kudüs hamleleri...

AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeminde İsrail'in yaptığı katliam vardı. Sözlerine "Maalesef dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler, insanlar protesto ettiler. Barışçı gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz.Şu ana kadar 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu." diye başlayan Başbakan şunları söyledi;

PEŞ PEŞE KUDÜS HAMLELERİ

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize dayanışma göstermek açısından bugünden itibaren 3 gün yas ilan ettik. Bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi de istişareler için çağırdık. Ayrıca TBMM de bugün özel bir oturum gerçekleştirecek.Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon vatandaşı Kudüs'e bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. 

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI: TEK YÜREK OLMALIYIZ

BM'de 128 ülke ABD'nin bu karardan vazgeçmesini, büyükelçiliğin taşınmaması yönünde karar aldı. Maalesef ABD yönetimi 128 ülkenin iradesini yok sayarak ısrar etti, sonuç 60 insanın hayatını kaybetmesi, 3 bin insanın yaralanması. Bölgede küresel barış adına son derece vahim bir durum cereyan etmektedir. ABD elçiliği kan dökülerek açılması son derece kaygı vericidir. Amerika yönetimi bilmelidir ki zulüm nemrutları abad etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abad etmeyecektir. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşımasını sabotaj olarak görüyoruz bu karar bizim için yok hükmündedir. Amerikan elçiliğini açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı verici gelişmedir. İsrail'in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz lanetliyoruz. İslam dünyası bu katliam karşısında tek yürek tek ses olmalıdır.

DÜN BİR DİZİ KARARLAR ALDIK

Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Krallık'ta bulunuyor. Dün yaptığımız Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası istişarelerimiz sonucu bir dizi karar aldık. Cuma günü İslam İşbirliği dönem başkanı olarak olağanüstü zirve çağrısı yaptık. Zirvenin geçtiğimiz aylarda Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu bütün dünyaya ilan edilmişti. Türkiye olarak bu kararın sonuna kadar arkasındayız. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış Filistin devletinin vücut bulması bölgedeki barışın tesisi için tek ve yegane bir yoldur.Cuma günü Yenikapı'da 'Zulme karşı duruş' adı altında bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15.00'te Yenikapı Meydanı'nda yapılacak bu büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum."

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