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UEFA Avrupa Ligi'ne İspanya ambargosu!

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UEFA Avrupa Ligi'ne İspanya ambargosu!
Futbolda daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar İspanya takımları oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ne İspanya ambargosu! UEFA Avrupa Ligi'ne İspanya ambargosu! UEFA Avrupa Ligi'ne İspanya ambargosu!

 

İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 15 takımla finallerde temsil edildi ve 10 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar da 15 takımının yer aldığı finallerde 9 şampiyonluğa ulaştı.

İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 şampiyonlukla Hollanda takımları takip etti. İspanyolların 16'ncı kez finale çıkacağı kupada,  Fransızlar 5'inci defa finalde mücadele edecek.

Fransızlar final kazanamıyor

İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla şampiyonluk için karşılaşacak Marsilya, Fransa ekiplerinin bu organizasyonun finalinde yaşadığı şanssızlığı kırmaya çalışacak.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 4 kez finale çıkan Fransız ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia takımı, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransız ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi. 

Finalde yarın sahaya çıkacak Marsilya, 1998-1999'un finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. Marsilya, 2003-2004 finalinde ise İspanya'nın Valencia takımı karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

UEFA Kupası finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

İspanya: 15 (10 galibiyet/5 mağlubiyet) 

İtalya: 15 (9 galibiyet/6 mağlubiyet)

İngiltere: 14 (8 galibiyet/6 mağlubiyet) 

Almanya: 14 (6 galibiyet/8 mağlubiyet)

Hollanda: 7 (4 galibiyet/3 mağlubiyet)

Portekiz: 7 (2 galibiyet/5 mağlubiyet)

Fransa: 4 (4 mağlubiyet) 

Belçika: 3 (1 galibiyet/2 mağlubiyet) 

İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)

İsveç: 2 (2 galibiyet)

Rusya: 2 (2 galibiyet)

Ukrayna: 2 (1 galibiyet/1 mağlubiyet)

Türkiye: 1 (1 galibiyet) 

Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)

Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)

Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)

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