Korkunç sloganlar: 'Onları yakın, dövün, öldürün'

ABD Büyükelçiliği'nin taşındığı Kudüs'te dün büyükelçilik binası çevresinde hem ABD'nin kararını protesto eden Filistinliler hem de büyükelçiliğin açılışını kutlayan İsrailliler vardı.

ABD, uluslararası toplumdan yükselen tüm eleştiri ve itirazlara rağmen dün Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıdı. Açılış töreninde coşkulu bir konuşma yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu,"Dostlarım, ne şanlı bir gün, bu günü hatırlayın. Bu tarihtir. Bay Trump, tarihi tanıyarak, tarih yazdınız" ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan bir diğer isim olan Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ise, "Trump söz verdiği zaman bunu tutar" şeklinde konuştu.

KORKUNÇ SLOGANLAR

Kudüs'teki büyükelçilik binasının içinde bunlar yaşanırken, elçilik binasının önünde ise hem İsrailli hem de Filistinli göstericiler vardı. Middle East Eye'da yer alan habere göre, elçilik binası önündeki Filistinliler, İsrail polisi tarafından dövülerek gözaltına alındı. Elçilik binasının dışında açılışı kutlayan İsrailliler ise "Onları yakın, onları vurun, onları öldürün"sloganlarıyla İsrail polisine destek oldu.

Dün ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail güçleri, Filistinli göstericilerin üzerine ateş açmış, olaylarda 59 Filistinli şehit edilmişti.