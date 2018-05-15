15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:40Öğle 13:06İkindi 17:01Akşam 20:21Yatsı 22:00
    • 26°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 102.115 -1.21
  • Altın: 184,651 0.14
  • Dolar: 4,3819 0.93
  • Euro: 5,2267 0.54

Korkunç sloganlar: 'Onları yakın, dövün, öldürün'

»
Korkunç sloganlar: 'Onları yakın, dövün, öldürün'
ABD Büyükelçiliği'nin taşındığı Kudüs'te dün büyükelçilik binası çevresinde hem ABD'nin kararını protesto eden Filistinliler hem de büyükelçiliğin açılışını kutlayan İsrailliler vardı.
Korkunç sloganlar: 'Onları yakın, dövün, öldürün' Korkunç sloganlar: 'Onları yakın, dövün, öldürün' Korkunç sloganlar: 'Onları yakın, dövün, öldürün'

 

ABD, uluslararası toplumdan yükselen tüm eleştiri ve itirazlara rağmen dün Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıdı. Açılış töreninde coşkulu bir konuşma yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu,"Dostlarım, ne şanlı bir gün, bu günü hatırlayın. Bu tarihtir. Bay Trump, tarihi tanıyarak, tarih yazdınız" ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan bir diğer isim olan Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ise, "Trump söz verdiği zaman bunu tutar" şeklinde konuştu.

KORKUNÇ SLOGANLAR

Kudüs'teki büyükelçilik binasının içinde bunlar yaşanırken, elçilik binasının önünde ise hem İsrailli hem de Filistinli göstericiler vardı. Middle East Eye'da yer alan habere göre, elçilik binası önündeki Filistinliler, İsrail polisi tarafından dövülerek gözaltına alındı. Elçilik binasının dışında açılışı kutlayan İsrailliler ise "Onları yakın, onları vurun, onları öldürün"sloganlarıyla İsrail polisine destek oldu.

Dün ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail güçleri, Filistinli göstericilerin üzerine ateş açmış, olaylarda 59 Filistinli şehit edilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Korkunç sloganlar: 'Onları yakın, dövün, öldürün'Korkunç sloganlar: 'Onları yakın, dövün, öldürün'ABD Büyükelçiliği'nin taşındığı Kudüs'te dün büyükelçilik binası çevresinde hem ABD'nin kararını protesto eden Filistinliler hem de büyükelçiliğin açılışını kutlayan İsrailliler vardı.
Eski CIA Başkanından Gazze tepkisiEski CIA Başkanından Gazze tepkisiABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi.
Arap dünyasından açıklamalar peş peşe geldi!Arap dünyasından açıklamalar peş peşe geldi!ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit edip 3000'e yakın Filistinliyi yaralamasına Arap dünyasından tepkiler geldi.
Mısır'dan Hamas'a 'suikast' uyarısıMısır'dan Hamas'a 'suikast' uyarısıMısır yönetiminin dün ülkeyi ziyaret eden Hamas heyetine, "Gazze sınırında düzenlenecek milyonluk yürüyüş sırasında büyük olaylar çıkması durumunda İsrail'in Hamas yöneticilerini hedef alabileceği" uyarısında bulunduğu belirtildi.
İsveç'te ezana izin, çana yasakİsveç'te ezana izin, çana yasakİsveç'te bir şehir, 110 desibele kadar ezan sesine izin verirken, kilisenin saatlik çanına ise kısıtlama getirdi.
Suudi Arabistan: Filistin'in yanındayızSuudi Arabistan: Filistin'in yanındayızSuudi Arabistan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.
  • Avustralya: İsrail aşırı güç kullanmaktan kaçınsın15 Mayıs 2018 Salı 11:06
  • Kritik tasarı ABD tarafından reddedildi!15 Mayıs 2018 Salı 11:06
  • Taliban, Afganistan'da vilayeti ele geçirdi!15 Mayıs 2018 Salı 11:05
  • Dünya basını katliamı böyle gördü!15 Mayıs 2018 Salı 11:03
  • Trump’ın kararına da karşı çıkmıştı! İsrail terörüne isyan eden ilk Amerikalı15 Mayıs 2018 Salı 09:58
  • Türk boksör katledildi! Şoke eden PKK detayı15 Mayıs 2018 Salı 09:40
  • ABD'de Kudüs protestosu15 Mayıs 2018 Salı 09:20
  • Hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama15 Mayıs 2018 Salı 09:17
  • Azılı Siyonist 'Gizemli Yahudi' de açılıştaydı!15 Mayıs 2018 Salı 08:20
  • Kanlı Pazartesi! Kurşun yağdırdılar, şehit sayısı artıyor15 Mayıs 2018 Salı 07:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri